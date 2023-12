Feuerwehreinsatz in Siegen: Schuppenbrand führt zur Vollsperrung der Eiserfelder Straße

(wS/red) Siegen 22.12.2023 | Am heutigen Freitagabend gegen kurz vor 19 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Eiserfelder Straße in Siegen. Grund für den Einsatz war ein gemeldeter Brand in einem Schuppen, der sich direkt gegenüber der Metro befand.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Im Inneren des brennenden Schuppens wurden vier Gasflaschen entdeckt. Die Feuerwehr handelte umgehend und entfernte die Gasflaschen aus der Gefahrenzone.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem Wohnhaus, in dem sich mehrere Personen befanden, wurden zusätzlich der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert. Der Notarzt behandelte eine Person mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Glücklicherweise konnte der Einsatz der Rettungskräfte auch in diesem Fall rasch Hilfe leisten.

Die Eiserfelder Straße musste im Bereich der Metro für den Verkehr voll gesperrt werden. Gegen etwa 19:30 Uhr konnten die ersten Rettungskräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Für die Feuerwehr lautete das Alarmstichwort „Feuer4“. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

