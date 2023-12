Geschenk zum 125-jährigen Chorjubiläum: Konzert von pro musica sacra

(wS/pc) Netphen 11.12.2023 | Wo gibt`s denn sowas? Das Bläserensemble pro musica sacra unter der Leitung von Simon Bald schenkte dem CVJM-Posaunenchor Deuz zum 125. Geburtstag ein Konzert in der Ev. Kirche Deuz. Am Vorabend des urkundlich bekannten Gründungstages (10. Dezember 1898) ertönten festliche Bläserklänge, welche die Zuhörer begeisterten.

Die Verbindung zwischen den beiden Vereinen währt schon sehr lange – schließlich waren zwei der Gründungsmitglieder von pro musica sacra Posaunisten aus dem Posaunenchor Deuz. So traf es sich gut, dass der Festgottesdienst mit Pfr. Christian Jünner am 10. Dezember 2023 gemeinsam mit beiden Bläsergruppen musikalisch gestaltet werden konnte.

Die musikalische Leitung hatte Armin Hoffmann, der in diesem Jahr sein 50. Bläserjubiläum feiert und den Posaunenchor Deuz schon 40 Jahre leitet. Von den Bläsern erhielt er dafür ein herzliches Dankeschön und viel Applaus. So war das „Halleluja“ von Georg F. Händel ein würdiger Abschluss des Gottesdienstes und des Jubiläumsjahres.

Fotos: CVJM-Posaunenchor Deuz

