Geschlossen, geeint und vielfältig – CDU Kreuztal wählt neuen Vorstand

(wS/cdu) Kreuztal 02.12.2023 | Ende November besuchten zahlreiche Mitglieder der CDU Kreuztal die anberaumte Mitgliederversammlung in den Räumen der Kreuztaler Stadtbibliothek, um einen neuen Vorstand zu wählen. Darüber hinaus war mit Clemens Benedick, Geschäftsführer der Firma Meinhard GmbH, und Mitglied im Vorstand der Innung „Sanität-Heizung-Klima“ zu Gast, um den Anwesenden Einblicke zum Thema „Das Heizungsgesetz im Faktencheck – Realisierbarkeit, Folgen und Perspektiven“ zu geben.

Die während des Vortrags auftretenden zahlreichen Fragen und anschließenden Diskussionen spiegelten sehr deutlich die Unsicherheit der Bevölkerung bezüglich des sogenannten „Heizungsgesetzes“, wobei Herr Benedick fachkundig zu beruhigen wusste und riet, nicht vorschnell und panisch gut laufende Heizungen zu ersetzen, sondern – mit Blick auf das Einsparpotenzial von Energie – nach wie vor einen kritischen Blick auf den Verbrauch richten solle.

Vor den Wahlen berichtete der langjährige Vorsitzende, Philipp Krause, der nach seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden im September nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden kandidierte, von den zahlreichen Initiativen und Aktivitäten des zurückliegenden Jahres und unterstrich den Einsatz der CDU – entgegen falscher Behauptungen der SPD – für den Roonstraßenparkplatz als neuen Standort für das Bürgerforum Kreuztal. Zudem wurde ein Blick in das Kommunalwahljahr 2025 geworfen. „Die Vorbereitungen laufen und die Kandidatenfindung für die Besetzung der 19 Kreuztaler Wahlbezirke gestalten sich erfreulich positiv“, so Krause, der weiter berichten konnte, dass in Gesprächen der engagierte Auftritt und die sachliche Arbeit der CDU hervorgehoben werde. Untermauert werden konnte diese Aussage sogleich, als sich die fünfzehn Kandidaten vorstellten, die sich zur Wahl des neuen CDU-Stadtverbandsvorstandes bewarben. Zur neuen Vorsitzenden wurde die 55-jährige Marion Kleis gewählt. Als langjähriges Vorstands- und Ratsmitglied für das Heestal und als ehrenamtlich vielseitig engagierte Kreuztalerin, die sich vor allem schulpolitisch engagiert, wird Sie die CDU als Team um ihre neu gewählten Stellvertreter Philipp Krause, Dr. Ulrich Müller und Julian Siebel führen.

Die Schriftführung übernimmt Frau Dr. Uta Butt aus Ferndorf. Zu Beisitzenden wurden Lara Völlnagel (Buschhütten), Lara Grünschlag (Littfeld), Korinna Grebe (Kreuztal Mitte), Helge Weyand (Ernsdorf), Tillmann Berk (Buschhütten), Jutta Jeschke (Kreuztal Mitte), Claudia Liebgott (Eichen), Lynn Siebel (Eichen), Julia Morgenstern (Fellinghausen) und Astrid Collenberg (Krombach) gewählt. Entsprechend besteht der neue Vorstand aus 10 Frauen und fünf Männern, die aus allen Tälern Kreuztals kommen und eine Altersspanne von 25 bis 60 Jahren aufweisen.

Fotos: CDU Kreuztal