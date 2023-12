Großes Staunen am Technikmuseum Freudenberg: Der Weihnachtsmann trifft stilecht im Pierce Oldtimer ein!

(wS/tm) Freudenberg 04.12.2023 | Das Technikmuseum Freudenberg erlebte, am Sonntag, den 3. Dezember 2023, ein wahrhaft magisches Spektakel: Der Weihnachtsmann kam, um die Herzen von über 100 Kindern und deren Eltern höher schlagen zu lassen.

Seit Wochen war die Vorfreude auf diesen besonderen Tag spürbar, seitdem der ehrwürdige Weihnachtsmann höchstpersönlich verkündete, das Technikmuseum am 1. Advent besuchen zu wollen. Die Frage, mit welchem außergewöhnlichen Transportmittel er eintreffen würde, beschäftigte nicht nur die Museumsleitung.

Um 15:00 Uhr war es dann soweit und die freudige Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als der Weihnachtsmann in einem Oldtimer, einem Pierce Baujahr 1924, vorfuhr. Chauffiert von Besitzer Wolfgang (Bobby) Krämer. Seines Zeichen ASC Präsident (Allgemeiner Schnauferl Club), der die Aktion des Technikmuseums gerne unterstützte. Die strahlenden Kinderaugen und die begeisterten Gesichter der Erwachsenen sprachen jedenfalls für sich.

Doch nicht nur die Ankunft des Weihnachtsmanns sorgte für Begeisterung.

Schließlich bringt der Weihnachtsmann immer auch Geschenke. Und so waren die zwei großen Säcke leckeren Köstlichkeiten schnell verteilt.

Man darf gespannt sein, was sich die Freudenberger Museummacher für den Advent 2024 einfallen lassen.

Ankunft des Weihnachtsmanns am 1. Advent am Technikmuseum in Freudenberg

Anzeige