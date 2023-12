Lichterglanz und schöne Klänge – Ökumenisches Hospiz Kloster Bruche lud zu Adventsnachmittag ein

(wS/kb) Betzdorf 08.12.2023 | Kerzenschein, der Duft nach Punsch, besinnliche Musik und etwas Feines zu essen: Die Vorweihnachtszeit wurde im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche bei einem adventlichen Nachmittag gefeiert. Hunderte Gäste strömten an den Klosterweg – und taten damit gleich noch etwas Gutes: Die Einnahmen kommen der Einrichtung zugute, die sich zum Teil über Spenden finanziert.

Dazu steuerten auch die Sportler der DJK Betzdorf ihren Teil bei. Mit einer Spendenübergabe startete der adventliche Nachmittag. Dazu waren die DJK-Vorsitzende Sabine Wolf und der geistliche Beirat Peter Meinung an die Klosterscheune gekommen. Im Gepäck: Ein Scheck in Höhe von 500 Euro, der an den Vorsitzenden des Fördervereins Michael Lieber und die Hospizleiterin Yasmin Brost übergeben wurde. Das Geld war anlässlich der Feierlichkeiten zum 101-jährigen Bestehen der DJK Betzdorf im Sommer gesammelt worden. „Eine tolle Sache, wir sind wirklich dankbar“, so Michael Lieber.

Stimmungsvoll umrahmt wurde die Eröffnung mit Klängen der Valentinsmusiker Bruche. Dazu genossen die Gäste Glühwein, Waffeln und Kuchen. Für das leckere Büfett hatten Mitarbeiter und Fördervereinsmitglieder gesorgt. Neben netten Gesprächen stand das Stöbern an den Basarständen im Vordergrund. Plätzchen, weihnachtliche Deko-Elemente und vieles mehr umfasste das Angebot, angefertigt ebenfalls von Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern – sowie von Gästen des Hospizes. „Jeder hat mitgeholfen. Dieser Zusammenhalt macht mich stolz“, resümierte Einrichtungsleiterin Yasmin Brost.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Benefizkonzert. Die Stücke des Ensembles „Saitenklänge“ und des MGV Bruche wurden angereichert mit geistlichen Impulsen von Diakon Karl-Heinz Becher. Als Musiker traten zudem Heike Schmidt an der Harfe, die Zitherspieler Andre Becker und Hildegard Rupp sowie Jochen Laux (Gitarre) in Erscheinung.



