LKW-Unfall auf A45 bei Freudenberg – Verkehrsbehinderungen möglich

(wS/red) Freudenberg 07.12.2023 | Möglicherweise treten vorübergehende, leichte Verkehrsbehinderungen auf der A45 hinter Freudenberg in Fahrtrichtung Olpe auf. Ein Lastwagen ist von der Autobahn abgekommen und nach rechts in den Graben geraten, wo er nun zur Zeit (14:00 Uhr) ganz allein steht. Die Polizei ist vor Ort, und es gibt keine Verletzten. Da der Fahrer das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft aus dem Graben bekommt, könnte es in Kürze zu leichten Verzögerungen kommen, während das Fahrzeug von Spezialisten geborgen wird. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle vorsichtig zu passieren.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie hier.