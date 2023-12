NEUERÖFFNUNG: Coco Island in Siegen-Buchen – das Spiel-Paradies feiert heute die große Neueröffnung

(wS/red) Siegen 02.12.2023 | ANZEIGE | Coco Island, die faszinierende Spielwelt, hat heute, am Samstag, den 02.12.2023, offiziell ihre Tore geöffnet und verspricht ein unvergleichliches Erlebnis für Kinder und Familien. Die ehemals als Kiddix bekannten Räumlichkeiten wurden nicht nur renoviert, sondern von Grund auf in eine moderne Oase des Spielens und der Bewegung verwandelt.

Das Team von Coco Island hat dabei nicht nur auf eine optische Auffrischung geachtet, sondern auch eine Modernisierung durchgeführt, wobei die Sicherheit stets höchste Priorität hatte. Von strikten hygienischen Standards bis hin zu topmodernen Spielgeräten bietet Coco Island eine Umgebung, in der Kinder bedenkenlos toben und spielen können.

Die lebendige Atmosphäre von Coco Island entführt die Besucher nun auf eine Insel des Abenteuers, auf der der Spaß nie endet. Egal, ob es darum geht, einen Geburtstag mit Freunden zu feiern, ein Familientreffen zu veranstalten oder einfach eine Auszeit vom digitalen Alltag zu nehmen – hier gibt es unendliche Möglichkeiten für Bewegung und Spaß.

Auf fast 2.500 Quadratmetern erwarten die Besucher eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, die von Rutschen über Trampoline bis hin zum Soccerfeld, Bumper-Cars, Elektroautos, Kletterwänden und dem imposanten Spider-Tower reichen.

Die offizielle Neueröffnung ist heute am 02.12.2023. Coco Island freut sich auf zahlreiche Besucher, die die aufregende Welt des Spielens und der Abenteuer entdecken möchten.

Die Adresse von Coco Island lautet:

Coco Island – Buchener Straße 1 – 57078 Siegen-Buchen

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 14:00 bis 18:30 Uhr

Feiertage, Ferien, Samstag und Sonntag Von 11:00 bis 19:00 Uhr – montags geschlossen

Eintrittspreise:

Kinder 12€

Erwachsene 8€

Stellenanzeige:

Für alle, die nicht nur spielen, sondern auch Teil des Abenteuers werden wollen, gibt es eine besondere Gelegenheit. Das Team von Coco Island sucht noch zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- sowie Teilzeit. Wer Interesse an einer spannenden beruflichen Möglichkeit in einem freundlichen Team hat, kann sich gerne unter der Telefonnummer 0271 31779931 melden.

