Patchwork-Weihnachtsfeier für Menschen in Not

(wS/cp) Siegen 26.12.2023 | Rund 400 Geschenke, festliche Worte, Live-Gesang, gutes Essen – mehr als 100 Besucher verlebten bei der Weihnachtsfeier im Café Patchwork an Heiligabend ein paar glückliche Stunden.

Für Menschen, die in Armut leben, ist Weihnachten oft ein gefürchtetes Fest. Obdachlose, Menschen mit Suchterkrankungen oder Bedürftige, die am Rande der Gesellschaft und des Existenzminimums

leben, spüren häufig wenig von dem Zauber der Festtage. Daher lädt das Team der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste jedes Jahr an Heiligabend zur traditionellen Weihnachtsfeier ins Café Patchwork, den Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe, ein. Neben einem reichhaltigen Buffet und einem Gospel-Livekonzert erwartete die Gäste natürlich auch in diesem Jahr wieder auch eine festliche Bescherung.

Es ist kurz vor 12 Uhr und im Innenhof des Café Patchwork steht bereits trotz Regen und Kälte eine große Traube wartender Menschen. Es ist Heiligabend und gleich beginnt die traditionelle Weihnachtsfeier. Die Gospel-Community hat sich bereits aufgestellt, das Buffet der Siegerländer Frauenhilfen steht bereit, das Team rotiert, um die letzten Vorbereitungen für die Feier noch schnell zu erledigen. Da kommt der Superintendent Peter-Thomas Stuberg, begrüßt einzelne Gäste und betritt dann das Café. 12 Uhr. Die Türen werden geöffnet, der Raum füllt sich mit Menschen. Endlich hat jeder einen Platz gefunden. Kurzer Soundcheck. Die ersten Töne des Chors erklingen und auf den Gesichtern spiegeln sich Spannung, Vorfreude und stilles Genießen. Es ist Weihnachten – auch hier im Café Patchwork.

Sichtlich gerührt ist Carsten Dax, Leiter des Dienstezentrums Herrenwiese. In seiner Begrüßung hebt er besonders das große Engagement des Teams hervor. „Seit Wochen ist hinter den Kulissen Unglaubliches geleistet worden. Ohne euch hätten wir das nicht auf die Beine stellen können.“Sein Dank gilt auch dem anwesenden Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Karl Fleschenberg, die sich beide seit Jahren für den Fortbestand der Einrichtung einsetzen. Gedankt wird auch allen anderen, die zum Gelingen der Feier beitragen haben, den zahlreichen Helferinnen und Helfern der Siegerländer Frauenhilfe rund um Heike Henrichs- Neuser und Jutta Stücher, die einer langen Tradition folgend, wieder das reichhaltige Buffet zusammengestellt haben, der Gospelcommunity, die ebenfalls wie jedes Jahr wieder am Start ist und mit den wunderschönen Melodien den Raum und die Herzen erfüllt, dem Superintendenten, dem es mit seinem geistlichen Impuls jedes Jahr aufs Neue gelingt, die Botschaft von Weihnachten anschaulich und ganz persönlich werden zu lassen. Bei seinem letzten Weihnachtsbesuch in seiner Funktion als Superintendent hat Stuberg eine mobile Krippe im Gepäck und einen Stern, der für das Licht steht, das mit Jesus in die Welt gekommen ist. „Dieser Stern sagt, Gott lässt dich nicht allein“, so Peter-Thomas Stuberg in seiner kurzen Andacht.

Gerade sind die letzten Akkorde des gemeinsamen Singens verklungen. Die Feier ist fast zu Ende, da wartet noch ein weiterer Höhepunkt –- die Bescherung. Jeder Gast darf sich sein persönliches Päckchen abholen. Mancher muss sogar eine Träne wegwischen. Tränen der Dankbarkeit und Freude: seit Mitte November waren die Menschen aus dem Siegerland und darüber hinaus wieder aufgerufen, Päckchen für Menschen in Not zu packen. Durch die überwältigende Resonanz auf diesen von der Diakonie in Südwestfalen und dem Siegerländer Wochenanzeiger in Kooperation durchgeführten Aufruf waren auch in diesem Jahr wieder Hunderte Päckchen zusammengekommen.

Während die ersten Gäste sich am Buffet bedienen und der Chor sich verabschiedet, sieht man ringsum Menschen, die sich kurz umarmen oder die Hand reichen mit einem Weihnachtsgruß auf den Lippen. Es ist Weihnachten – auch hier im Café Patchwork.

Gemeinschaft, Gesang und gutes Essen: Bei der Weihnachtsfeier im Café Patchwork an Heiligabend verlebten die Menschen ein paar glückliche Stunden.

