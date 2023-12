SIEGENIA als „Gesundes Unternehmen“ zertifiziert – iGuS honoriert Engagement für die Gesundheit der Mitarbeitenden

(wS/si) Wilnsdorf 06.12.2023 | Für ihr vorbildliches betriebliches Gesundheitsmanagement wurde die SIEGENIA GRUPPE von der iGuS – Gesund im Beruf GmbH mit dem Zertifikat „Gesundes Unternehmen – gute Praxis für Mitarbeitergesundheit“ ausgezeichnet. Die Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen bestätigte damit das außergewöhnlich umfangreiche Angebot, mit dem das Siegerländer Unternehmen seine Mitarbeitenden unterstützt. Die Zertifizierung erfolgte auf Basis mehrerer Evaluationsgespräche.

Hans-Georg Kämpfer, Leiter Personalmanagement, freut sich über die erfolgreiche Zertifizierung: „Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen; wir wissen ihren täglichen Einsatz für unser Unternehmen sehr zu schätzen. Umso wichtiger ist es uns, dass wir sie mit zielgerichteten Angeboten für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützen. Unser Angebot haben wir in den vergangenen Jahren aktiv ausgebaut.“

Gute Arbeitsbedingungen – Hilfe bei persönlichen Problemen Ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements von SIEGENIA ist die Schaffung guter Arbeitsbedingungen, z. B. durch ergonomische Arbeitsplätze oder Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie. Auch die Unterstützung bei persönlichen Problemen ist für SIEGENIA selbstverständlich. Hierzu arbeitet das Unternehmen bereits seit einigen

Jahren mit der Diakonie in Südwestfalen zusammen, deren Hotline den Mitarbeitenden und ihren Angehörigen in schwierigen Lebenssituationen schnelle und vertrauliche Hilfe vermittelt.

Das kann in emotional belastenden Situationen, bei finanziellen Problemen oder auch in praktischen Belangen der Fall sein. „Unsere Erfahrungen mit diesem Angebot sind ausgesprochen positiv. Sowohl unsere Mitarbeitenden als auch ihre Familienangehörigen nehmen die Möglichkeiten der Hotline in Anspruch“, so Hans-Georg Kämpfer.

Das umfangreiche Engagement beinhaltet darüber hinaus die Gesundheitswochen, die in diesem Jahr vom 6. bis zum 17. November bereits zum dritten Mal deutschlandweit stattfanden.

Zwei Wochen lang lud das Unternehmen mit einer ausgewogenen Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen dazu ein, die Gesundheit auf den Prüfstand zu stellen und die persönliche Fitness zu fördern. Auch die ausländischen Standorte von SIEGENIA nutzten Teile des Angebots. „Dieser vergleichsweise lange Zeitraum erlaubt auch Mitarbeitenden aus dem Schichtbetrieb die Teilnahme an den Gesundheitswochen. Darauf legen wir großen Wert.“ Von kostenlosen diagnostischen Untersuchen wie CardioCheck, Beweglichkeitsanalyse und Pupillographie über Lauftreff, Rückenschule und Yoga bis zu Vorträgen rund um das Thema Gesundheit war das Angebot breit gefächert. Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht: Mehr als 300 Mitarbeitende nahmen in diesem Jahr an über 800 Angeboten teil.

Foto: Siegenia

