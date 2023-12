Stadt Siegen lädt zum Stillen Gedenken ein

(wS/si) Siegen 14.12.2023 | Am kommenden Samstag, 16. Dezember 2023, jährt sich zum 79. Mal der Tag, an dem die Stadt Siegen durch einen alliierten Luftangriff in nur wenigen Minuten zu über 80 Prozent schwer zerstört wurde. Zum Jahrestag der Zerstörung Siegens im Jahr 1944 lädt die Stadt Siegen zum traditionellen „Stillen Gedenken“ ein.

Wie in allen Jahren wird das stadtweite Läuten der Kirchglocken um 14.55 Uhr den Moment des damaligen Luftangriffs markieren. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, um 15.00 Uhr an der Kranzniederlegung in der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft am Dicken Turm des Unteren Schlosses teilzunehmen. Bürgermeister Steffen Mues: „Lassen Sie uns alle gemeinsam ein Zeichen der Mahnung und der Hoffnung setzen, indem wir der Schrecken des Zweiten Weltkrieges gedenken und unsere Überzeugung zum Ausdruck bringen: Ein solcher Tag darf sich nicht wiederholen!“

Das Siegener Bündnis für Demokratie lädt in diesem Jahr im Rahmen des „Ge(h)denkens“ wieder zu verschiedenen Veranstaltungen und einem ökumenischen Gottesdienst um 18.00 Uhr in der Nikolaikirche ein. Im Anschluss an das „Stille Gedenken“ gibt es um 16.00 Uhr im Aktiven Museum ein Zeitzeugengespräch mit Albert Flamant. Das Gespräch mit dem Titel „Lieben, sterben, überleben – das Schicksal eines Zwangsarbeiterkindes in Siegen“ gibt Einblicke in das Leben und die gemeinsame Spurensuche.