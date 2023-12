Tobias Went neuer Chefarzt der Kinderchirurgie der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 27.12.2023 | Tobias Went, Facharzt für Kinderchirurgie, ist seit Oktober 2013 als Oberarzt im kinderchirurgischen Team der DRK-Kinderklinik Siegen tätig. Als Facharzt konnte er neben der allgemeinen und speziellen Kinderchirurgie, Kinderorthopädie und Kinderurologie vor seiner Anstellung in Siegen auch 12 Jahre Erfahrung in einem der wenigen Zentren für Schwerbrandverletzte Kinder sammeln. Der verheiratete Familienvater dreier Kindern macht nun den nächsten Schritt und übernimmt ab sofort die Leitung der Abteilung als Chefarzt, zu der er vom Aufsichtsrat der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH berufen wurde.

„Ich freue mich, hier in unserem dynamischen und engagierten Team der Kinderchirurgie den nächsten Schritt zu machen und als Chefarzt die Weiterentwicklung der Abteilung mit meinen Kolleginnen und Kollegen weiter vorantreiben zu können“, so Tobias Went in seiner ersten Reaktion nach der Berufung zum Chefarzt. „Es liegt mir viel daran, das Team in allen Bereichen tatkräftig auch weiterhin aktiv zu unterstützen und das breite Profil der DRK-Kinderklinik Siegen noch weiter auszubauen. Besonders wichtig ist mir hierbei der kollegiale Kontakt mit den anderen klinikinternen Abteilungen und den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten der Region.“

Geschäftsführer Carsten Jochum freut sich ebenfalls, dass man in solch herausfordernden Zeiten eine Chefarztposition direkt aus dem Hause besetzen kann: „Herr Went hat in den letzten zehn Jahren seine Kompetenz im kinderchirurgischen Bereich eindrucksvoll belegt und ist auch im großen Team als engagierter Oberarzt immer sehr akzeptiert gewesen. Umso mehr freue ich mich, ihn nun als Chefarzt im Leitungsteam unserer Fachklinik für Kinder und Jugendliche begrüßen zu können.“

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!