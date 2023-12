TuS Ferndorf: Herbstmeisterschaft zum Greifen nah – Spannendes Duell auswärts gegen den TV Aldekerk

(wS/red) Ferndorf/Aldekerk 08.12.2023 | Ein Sieg oder Unentschieden reicht dem TuS zur Herbstmeisterschaft

Am kommenden Spieltag (Sa. 09.12. um 19:30 Uhr ) der 3. Handball Liga Süd-West steht ein interessantes Duell bevor, wenn der Tabellenführer, TuS Ferndorf, auswärts auf den TV Aldekerk trifft. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein, da Ferndorf mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft klar machen könnte.

Tabellensituation:

Aktuell thront der TuS Ferndorf unangefochten an der Spitze der Tabelle mit 25:1 Punkten aus 13 Spielen. Die Mannschaft hat sich als das Team mit der besten Abwehr der Staffel etabliert und strebt danach, diese Position zu verteidigen. Der TV Aldekerk hingegen findet sich auf dem 14. Tabellenplatz mit 6:20 Punkten wieder und steht vor der Herausforderung, sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien.

Defensive Stärke gegen torgefährlichen David Hansen:

Die herausragende Abwehrleistung von Ferndorf, die mit nur 338 Gegentoren die Bestmarke in der Staffel setzt, wird auf eine interessante Herausforderung treffen. Mit dem 32-jährigen David Hansen (Rückraum Links) verfügt Aldekerk über den besten Feldtorschützen der Staffel Süd, der mit 94 Treffern für sein Team von unschätzbarem Wert ist. Die Frage, ob Ferndorfs Defensive den Torschützenkönig ausbremsen kann, wird entscheidend für den Spielverlauf sein.

Herbstmeisterschaft in Reichweite:

Ferndorf hat die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Aldekerk vorzeitig die Herbstmeisterschaft zu sichern. Die Verfolger, allen voran die HSG Krefeld, sind den Ferndorfern jedoch dicht auf den Fersen. Jeder Punkt zählt in dieser Phase, und Ferndorf wird hochmotiviert in die Partie gehen, um die Spitzenposition zu behaupten.

Erfahrung gegen Kampfkraft:

Ein interessanter Aspekt ist das Altersgefälle zwischen den Teams. Aldekerk präsentiert sich als das älteste Team der Staffel, während Ferndorf auf eine Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik setzt. Ob das Durchschnittsalter einen Einfluss auf das Spielgeschehen haben wird, bleibt abzuwarten.

Trainerduell und taktische Raffinesse:

Das Trainerduell zwischen Ceven Klatt von Ferndorf und Tim Gentges von Aldekerk wird ebenso entscheidend sein. Klatt hat bewiesen, dass er seine Mannschaft hervorragend einzustellen vermag. Sein Vertrauen in die tiefe Bank und die Fähigkeit, auch auf Ausfälle flexibel zu reagieren, könnten zu einem Schlüsselfaktor werden.

Vorsicht vor unterschätzten Gegnern:

Trotz der klaren Tabellensituation warnt Klatt vor Unterschätzung. Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen können oft befreit aufspielen und für Überraschungen sorgen. Aldekerk wird alles daran setzen, den Favoriten zu ärgern und sich aus der Abstiegszone zu befreien.

Insgesamt verspricht das bevorstehende Duell ein hochspannendes Kräftemessen, in dem es nicht nur um Punkte, sondern auch um die Herbstmeisterschaft geht. Handballfans dürfen sich auf ein mitreißendes Spiel freuen, in dem die beiden Teams alles daransetzen werden, als Sieger vom Platz zu gehen.

FAZIT:

Am bevorstehenden Wochenende steht im oberen Tabellenviertel der 3. Handball Liga ein Spieltag an, der das Kräfteverhältnis im Spitzenfeld maßgeblich beeinflussen könnte. Die Teams auf den Plätzen drei bis fünf, HG Saarlouis, HSG Rodgau Nieder-Roden und HSG Hanau, haben allesamt ein Punktekonto von 17:9 Punkten. Hier ein Überblick über die relevanten Partien:

Zu den Partien der Teams auf den Plätzen 2-5:

HG Saarlouis (Platz 3) vs. Krefeld (Platz 2): Der Tabellenzweite Krefeld tritt auswärts gegen den HG Saarlouis an. Beide Teams haben bisher eine starke Saison gespielt und werden alles daran setzen, sich mit einem Sieg eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu sichern. Die Gastgeber wollen ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen, während Krefeld mit einem Auge auf die Spitze schielt.

TuS 82 Opladen (Platz 7) vs. Rodgau Nieder-Roden (Platz 4): Der Tabellenvierte HSG Rodgau Nieder-Roden muss auswärts gegen Opladen antreten. Die Rodgauer wollen ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz untermauern und werden alles daransetzen, in der Fremde zu punkten. Opladen hingegen wird versuchen, mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren.

HSG Hanau (Platz 5) vs. Bergische Panther (Platz 9): Die HSG Hanau empfängt die Bergischen Panther zu Hause. Hanau möchte vor heimischem Publikum die Punkte einfahren und sich weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen. Die Bergischen Panther sind jedoch ein harter Gegner, der sicherlich versuchen wird, für eine Überraschung zu sorgen.

Ausblick auf einen spannenden Spieltag: Mit Ferndorf und Krefeld, den beiden Teams an der Spitze der Tabelle, in schweren Auswärtspartien, haben Saarlouis, Rodgau Nieder-Roden und Hanau die Chance, näher an die Tabellenspitze heranzurücken. Jeder Punktgewinn könnte am Ende der Hinrunde entscheidend sein. Die Konstellation verspricht also einen hochspannenden vorletzten Hinrundenspieltag, der die Weichen für die Rückrunde stellen wird.

Handballfans dürfen sich also auf packende Duelle und möglicherweise eine Verschiebung im oberen Tabellenviertel freuen, wenn die Teams alles geben, um ihre Ambitionen und Ziele zu erreichen.

Aber Coach Ceven Klatt wird schon alles gerichtet haben und sagte in der Videokonferenz am heutigen Tag folgendes:

Aldekerk befindet sich zwar weit unten in der Tabelle, aber ihr Torverhältnis ist beeindruckend. Das liegt vor allem daran, dass sie gegen Topmannschaften gute Ergebnisse erzielt haben. Sie haben z.B. nur mit einem Tor gegen Hanau verloren, mit zwei Toren gegen Krefeld und nur mit einem Tor gegen Nieder-Roden. Das zeigt die Qualität dieser Mannschaft. In allen Spielen haben sie bis zur Halbzeit geführt und dann leider hinten raus verloren. Wir dürfen nicht den Fehler machen, nur auf die Tabelle zu schauen und zu denken, dass wir gegen den Drittletzten einen Selbstläufer haben. Die Mannschaft hat definitiv Potenzial. Besonders hervorzuheben ist der Top-Torschütze der Staffel Süd-West (Platz 1 unter den Feldtorschützen mit 94 Treffern) , David Hansen, auf Halblinks. Er hat Bundesliga-Erfahrung, war früher auch in Magdeburg und ist ein sehr starker Halblinker. Zudem bilden Jonas und Julian Mumm sowie der Kreisläufer eine herausragende Achse im Angriffsspiel.

Ihr körperlich starker Kreisläufer gilt als einer der besten in der Liga im Angriffsspiel. Das wird eine Herausforderung für uns. Auch der erfahrene Thomas Plhak auf Rechtsaußen ist zu beachten. Diese vier Spieler haben zusammen über 250 Tore erzielt. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, sie zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie gegen uns nicht so erfolgreich sind. Es ist wichtig, dass wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und die guten Leistungen der letzten Wochen bestätigen wollen. Zum Kader ist nicht viel zu sagen, alle sind an Bord, auch Josip Eres, der im letzten Spiel nur auf der Bank saß. Er wird am Samstag auch wieder auf der Platte stehen und ich freue mich, dass er wieder spielen kann.



Bericht: Peter Trojak

Fotos: Peter Trojak/Andreas Domian

