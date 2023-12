Zählerstände per App melden: Siegener Versorgungsbetriebe fordern Kunden zum Ablesen ihrer Energie- und Wasserzähler auf

(wS/svb) Siegen 19.12.2023 | Ab sofort melden Kundinnen und Kunden im Rahmen der Jahresablesung die Stände ihrer Erdgas-, Trinkwasser-, Strom- und Wärmezähler an die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB).

Das geht digital über die App oder die Website der SVB. Kunden können auch die Ablesekarte, die Privathaushalte und Gewerbebetriebe derzeit per Post erhalten, ausfüllen und zurückschicken. Dafür haben die Kundinnen und Kunden im Stadtgebiet Siegen und in Stadtteilen von Netphen bis zum 23. Dezember 2023 Zeit, die digitale Übermittlung ist bis zum 31. Dezember möglich. Das betrifft auch Kundinnen und Kunden, die ihr Erdgas von anderen Versorgern erhalten. Die Siegener Versorgungsbetriebe sind als Netzbetreiber grundzuständiger Messstellenbetreiber für Erdgas und Trinkwasser in der Region. Deshalb übernehmen sie diese Aufgabe für insgesamt rund 51.000 Zähler.

Als Netzbetreiber ist die SVB verpflichtet, die Verbrauchsdaten der Kundinnen und Kunden einmal pro Jahr zu ermitteln und diese ihrem Energielieferanten zu melden. So wird sichergestellt, dass Kunden nur zahlen, was sie tatsächlich verbrauchen. Bei Haushalten und Betrieben, die ihren Zählerstand innerhalb der Frist nicht senden, schätzt die SVB den Verbrauchswert auf Basis der Vorjahresdaten.

Eine Anleitung zum richtigen Ablesen und Melden liegt dem Schreiben bei. „Wir freuen uns, dass jedes Jahr mehr Menschen die Ablesedaten digital schicken. Das System kann sie schnell und sicher erfassen und bearbeiten. Wir sparen damit viel Zeit, die wir für das Übertragen der vielen Karten bräuchten“, erklärt Marc Giesler, Vertriebsleiter der SVB. Das analoge Angebot der Ablesekarte bieten sie weiter an: „Jeder soll seine Zählerstände einfach und bequem melden können.“

Digitale Wege

Über die Website www.svb-siegen.de des regionalen Versorgers können die Zählerstände unter Angabe der Postleitzahl, der Zählernummer und des Geschäftsbereichs wie Gas, Strom, Wasser, Wärme, eingegeben werden. Nach einmaliger Registrierung können Zählerstände auch über die App „Meine SVB“ oder über das Online-Kundenportal angegeben werden.

