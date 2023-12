Treckerlichter-Spendenfahrt für Aktion Lichtblicke und Kinderhospiz Balthasar

(wS/ts) Freudenberg 06.12.2023 | Motiviert durch die große Spendenbereitschaft und den riesengroßen Zuspruch der Menschen im Heusling- und Fischbachtal möchten die Treckerfahrer der Ortschaften Bottenberg, Ober- und Niederheuslingen, Oberfischbach, Heisberg, Niederdorf und Dirlenbach wieder zu einer Spendenaktion aufrufen.

Die nicht erwartete Spendensumme des vergangenen Jahres, in Höhe von fast 7000 Euro, konnte je zur Hälfte an die Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen e.V. und die DKMS gespendet werden.

In diesem Jahr werden Die Aktion Lichtblicke e.V. und das Kinderhospiz Balthasar Olpe den Spendenerlös, je zur Hälfte in Empfang nehmen können.

In den vergangenen Jahren hat Lichtblicke immer wieder Projekte, auch in den Ortschaften des Heusling- und Fischbachtals, unterstützt. Jetzt möchten die Dorfgemeinschaften der Aktion Lichtblicke helfen, damit auch weiterhin Aktionen und Projekte von Lichtblicke gefördert und unterstützt werden können.

Das Kinderhospiz Balthasar wird die andere Hälfte der Spenden erhalten.

Das Kinderhospiz Balthasar wurde als erstes Hospiz dieser Art vor 25 Jahren in Olpe ins Leben gerufen. Unzählige Kinder und deren Familien konnten, auf einem schweren Stück Lebensweg,

begleitet werden. Das Kinderhospiz ist für ihre Arbeit auf Unterstützung angewiesen. Das möchten wir in diesem Jahr mit den Treckerlichtern gerne tun

Beginnen wir die Fahrt der weihnachtlich beleuchteten Traktoren am 17.12.23 um 17 Uhr in Freudenberg-Niederndorf, auf dem Parkplatz der Firma Wuro. Nach ein paar Gedanken zu Weihnachten und einem gesungenen Lied, werden sich die Schlepper in Bewegung setzen.

Durch Niederndorf, Oberfischbach, Niederheuslingen, Oberheuslingen geht die Fahrt nach Bottenberg. Dort beenden dann frierende Traktorfreunde ihre diesjährige Treckerlichter-Tour.

An diesen Stellen auf der Fahrtroute werden gekennzeichnete Mitarbeiter/innen Spenden sammeln:

Parkplatz WURO

Kreisel Niederndorf

Kreisel Oberfischbach

Ev. Vereinshaus Oberheuslingen

Feuerwehr Gerätehaus Oberheuslingen

Treffpunkt der Dorfgemeinschaft auf dem Platz Heuslingstrasse 470 in Bottenberg

Auch die Überweisung eines Spendenbeitrages auf folgendes Konto ist möglich:

Ev. Kirchengemeinde Oberfischbach

IBAN: DE08 4605 0001 0070 0112 59

BIC: WELADED1SIE

Der Schein der beleuchteten Traktoren und die glänzenden Augen der Zuschauer am Straßenrand, lassen die Hoffnung auf Menschlichkeit und Zusammenhalt wieder sichtbar werden. Menschen setzen sich ein für andere Menschen – nur so kann Leben in Gesellschaft und miteinander funktionieren.

