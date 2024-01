Anträge bis Ende März möglich – Jetzt bewerben: Fördergelder für Siegener Kultur-Projekte

(wS/si) Siegen 19.01.2024 | Kulturschaffende, Vereine und Initiativen aus Siegen können noch bis Sonntag, 31. März 2024, einen Antrag auf Projektförderung bei der Stadt Siegen stellen. Die Förderung gilt für Projekte und Vorhaben, die zur Diversität und Qualität des kulturellen Angebots im Stadtgebiet beitragen und zwischen 1. April bis 31. März 2025 umgesetzt werden. Die Stadt Siegen übernimmt maximal 3.500 Euro.

Gefördert werden beispielsweise Projekte aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz, bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur, Theater, Fotografie, Kulturgeschichte, Stadtgeschichte, interkulturelle Projekte, Architektur, Heimatpflege oder Jugendkultur. Im vergangenen Jahr haben untere anderem die Gruppe 3/55, das Junge Theater, der Kulturfunk e.V. für das Feldfunkfestival, der Kammerchor Weidenau, und viele weitere Akteure die Förderung erhalten. Die Akteure müssen einen finanziellen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent der Ausgaben nachweisen.

Sofern die Fördermittel aufgrund fehlender Anträge nicht ausgeschöpft werden, wird eine zweite Antragsrunde mit Stichtag 30. Juni des Jahres durchgeführt. Die Stadt Siegen lädt alle Kulturtreibenden aus dem Siegener Stadtgebiet ein zu prüfen, ob das Förderangebot für sie in Frage kommt.

Welche Unterlagen für die Beantragung der Zuschüsse benötigt werden, kann direkt aus der Förderrichtlinie entnommen werden. Die Anträge können per E-Mail an kultur@siegen-stadt.de oder per Post an Kultur Siegen, Kulturförderung und -veranstaltungen, Haus Seel, Kornmarkt 20, 57072 Siegen gesendet werden. Weitere Infos finden sich auf der Internet- Seite von KulturSiegen unter https://kultursiegen.de/foerderungen .



