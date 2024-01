Aufbruch – Ticket to Happiness – Handgemachter Folk Rock auf Deutsch und Englisch!

(wS/red) Siegen 19.01.2024 | Handgemachter Folk Rock auf Deutsch und Englisch! Auf den Spuren von Versengold und co.

holt Ticket to Happiness mit ihrer neuen EP „Aufbruch“ die Irish-Pub Kultur nach

Deutschland. Irische Melodien gepaart mit deutschen und englischen Mitsing-Texten!

Energiegeladene Party-Songs wie „Hoch das Glas“ und „Freiheit!“ wechseln sich ab mit

gefühlvollen Balladen wie „Into the Night“, welche die Violinistin Mona singt.

TTH verarbeiten in ihren Texten Themen wie Frauenrechte, die durch die Protestbewegung der

Frauen im Iran angeregt wurden (Freiheit!), die schwierige Situation der Kulturbranche in

Krisenzeiten (Hoch das Glas), aber auch Themen der Seefahrt (Jolly Roger). Sechs Songs

voller Emotionen!

Titelliste:

1. Hoch das Glas

2. Freiheit!

3. Jolly Roger

4. Into the Night

5. Summery Wine

6. Dear Agnes

Produzent: Stephan Baader

Mixing: Kailee

Mastering: Sonic Silver Mastering, Nashville

Label: Happy Folk Records

Musikvideos zur EP:

Musikvideo Hoch das Glas (Lukas Schmidt):

Musikvideo Freiheit! (Robin Weyand):



Bereits feststehende Termine der „Aufbruch“-Tour 2023/24 von Ticket to Happiness:

09.02. Vortex, Siegen: Release Show, Support: Waldläufer

08.03. Gdanska, Oberhausen

09.03. Nettetal Kneipenfestival

15.3. Diers, Werl

16.3. Pfarrheim, Sankt Augustin

04.05. Studio A, Attendorn

11.05. Venner Folkfrühling, Venne

12.5. Street Food Festival, Hamm

25.05. Tag der Begegnung, Siegen

22.6. Klosterfestival, Maulbronn

27.07. Silobrand Festival

17.08. Castellans Folksommer

24.8. Haselünner Bühnen Festival, Haselünne

25.08. Kylltal Musik Festival, Gerolstein

30.08. Pütt Tage, Beckum

31.08. Street Live, Senden

06-08.09. Little Woodstock Festival, Püttlingen

19.10. Kulturzentrum Alte Schmiede, Dortmund

Diskographie:

Studioalbum „All Aboard“ (2018)

Studioalbum „Roaming Riders“ (2021)

Studioalbum (EP) „Aufbruch“ (2023)