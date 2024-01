Die Schlager sind zurück! Julia Nikolajczyk, Thorsten Schäffer und Udo Kempen im Lyz Siegen

(wS/lyz) Siegen 15.01.2024 | Ich zähle täglich meine Sorgen – Die Schlager sind zurück und mit ihnen wieder Julia Nikolajczyk und Thorsten Schäffer!

Unter dem Titel „Ich zähle täglich meine Sorgen“ entführen Sie die beiden Wuppertaler Musiker, diesmal gemeinsam mit dem Schlagzeuger Udo Kempen, wieder in die Welt der deutschen Schlager der 50er & 60er Jahre.

Lauschen Sie den Melodien von Caterina Valente, Peter Alexander noch einmal live und schunkeln Sie zu den unvergesslichen Hits von Gitte & Rex und vielen anderen.

Die Mezzosopranistin Julia Nikolajczyk und der Pianist Thorsten Schäffer trafen sich 2013 in Wuppertal.

Die musikalische Chemie passte und so begannen sie schnell gemeinsame Projekte zu entwickeln. Neben dem Pop- Projekt „Let my music speak“, wo beide Künstler ihre eigenen Pop- Kompositionen aus 2 Jahrzehnten auf die Bühne gebracht haben, gibt es mittlerweile zahlreiche Programme im Bereich Oper, Operette, Musical, in denen sie sich gleichermaßen zu Hause fühlen.

2016 entwickelten sie das Schlager-Programm „Komm ein bisschen mit nach Italien“, was direkt großen Erfolg feierte und so sorgten sie 2018 mit dem Nachfolger „Zwei auf einer Bank“ erneut dafür, dass viele Ohrwürmer nicht ausblieben.

Mit „Ich zähle täglich meine Sorgen“ möchte das Wuppertaler Duo auf Grund dieser großen Resonanz erneut eine Hommage an die Wirtschaftswunderzeit zum musikalischen Ausdruck bringen.

Besonders freuen Sie sich, dass diesmal Udo Kempen mit von der Partie ist und am Schlagzeug für den richtigen Groove sorgen wird.

Udo Kempen ist seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Formationen unterwegs und in fast allen Genres zu Hause.

Egal ob Rock, Pop, Musical oder Schlager auf dem Programm steht, er ist ein einfühlsamer Begleiter, der für die richtige Stimmung sorgt. Erleben Sie die drei Künstler mit Petticoat, Fliege und einem bunten Strauß voller „Gute-Laune-Musik“, eigens arrangiert für Gesang, E-Piano und Schlagzeug!





Ich zähle täglich meine Sorgen - Trailer Julia Nikolajczyk, Thorsten Schäffer & Udo Kempen

