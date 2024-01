Janna Schirdewan ist neue Pflegedirektorin der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 15.01.2024 | Zum Jahresbeginn hat Janna Schirdewan die neu geschaffene Position der Pflegedirektorin an der DRK-Kinderklinik Siegen angetreten. Die 34-jährige ausgebildete Altenpflegerin mit dem Abschluss Master of Arts im Pflegemanagement steht damit an der Spitze des neu strukturierten Pflegeteams der Siegener Kinderklinik. Nach leitenden Funktionen bei Gesundheitseinrichtungen im Köln-Bonner Raum wechselte Schirdewan nun nach Siegen, um hier zusammen mit ihrer Stellvertreterin Corinna Lemberg in einer neuen Leitungsstruktur den großen Bereich der Kinderkrankenpflege weiter positiv zu entwickeln.

„Ich freue mich schon sehr darauf, zusammen mit dem bestehenden Leitungsteam die rund 350 Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege in der Kinderklinik zu unterstützen. Diese neue Herausforderung nehme ich gerne an, bin zugleich aber auch zuversichtlich, mit der Unterstützung der Bereichs- und Stationsleitungen hier zur Weiterentwicklung der renommierten DRK-Kinderklinik Siegen meinen Teil aktiv beitragen zu können“, erläuterte Schirdewan im ersten Gespräch zum Antritt der Aufgabe in Siegen.

Geschäftsführer Carsten Jochum gibt sich ebenfalls zuversichtlich: „Die Pflege ist einer der Grundpfeiler einer kompetenten, sicheren und patientenorientierten Versorgung unserer Kinderklinik. Ich freue mich gemein-sam mit unserem Team der Betriebsleitung, mit Frau Schirdewan sowie einer entsprechenden Neustrukturierung nun einen zukunftsfähigen Weg zu beschreiten. In solch schwierigen Zeiten in der Krankenhauslandschaft bin ich sehr dankbar, ein hoch motiviertes Team an meiner Seite zu wissen.“ Der Ärztliche Direktor und Chefarzt, Markus Pingel, sowie die bislang kommissarische Pflegedirektorin, Corinna Lemberg, die zukünftig als Stell-vertreterin agiert, begrüßten Janna Schirdewan ebenfalls herzlich an ihrem ersten Arbeitstag in Siegen.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!