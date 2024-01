Leitungsteam der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie am Klinikum Siegen wird verstärkt

(wS/ks) Siegen 15.01.2024 | Hochspezialisierte Behandlungsmöglichkeiten bei Gefäßerkrankungen des Gehirns und Rückenmarks

Die Klinik für Radiologie und Neuroradiologie erweitert ihre Expertise – zum Start des neuen Jahres durfte sich die Klinik über personellen Zuwachs durch Privatdozent Dr. med. Sebastian Fischer freuen, der nun als Chefarzt gemeinsam mit Dr. med. Burkard Irnich die Leitung der Klinik übernommen hat und das Spektrum weiter ausbauen wird. Ebenfalls neu ins Team ist zum Jahreswechsel Dr. med. Axel Schaefer gekommen, der als leitender Oberarzt die Sektionsleitung für den Bereich Interventionen übernimmt. Komplettiert wird das neu aufgestellte Team durch den langjährigen leitenden Oberarzt Dr. med. Sergej Kostic, der seit Beginn des Jahres die Sektionsleitung für den Bereich Radiologie innehat.Landrat Andreas Müller, Geschäftsführer Ingo Fölsing, Prof. Dr. Martin Grond, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie sowie Pflegedirektor Armin Heck zeigten sich bei der offiziellen Begrüßung der neuen Kollegen sehr stolz auf das neue Leitungsteam der Klinik und wünschen allen Beteiligten einen guten Start: „Mit der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie sowie der Klinik für Neurologie bildet das Klinikum Siegen ein hochmodernes Versorgungszentrum für Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns und Rückenmarks. Von diesen hochspezialisierten Behandlungsmöglichkeiten profitieren nicht nur die Menschen in der Region Siegen-Wittgenstein, sondern auch Patienten weit darüber hinaus“, erklärt Landrat Andreas Müller.

Gerade im Hinblick auf die zertifizierte überregionale Stroke Unit am Klinikum Siegen ist der weitere Ausbau der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie ein großer Gewinn: „Durch die mit der Neuaufstellung verbundene Einführung neuer, innovativer Therapieverfahren ist unsere Schlaganfallstation nun so gut aufgestellt wie nie zuvor“, freut sich Prof. Dr. Martin Grond. So können ab sofort neben gefäßeröffnenden Behandlungen, wie sie zum Beispiel bei einem Schlaganfall zum Einsatz kommen, auch komplexe gefäßverschließende Maßnahmen durchgeführt und somit das gesamte Spektrum zur Vorbeugung von Blutungen im Gehirn angeboten werden. Mit den drei Interventionalisten der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie ist das entscheidende Merkmal einer Stroke Unit mit höchster Qualifikation gegeben. Nächstgelegene derartige Zentren befinden sich erst wieder am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, in Köln oder im Ruhrgebiet. Damit stellt die Neuroradiologie des Klinikums die überregionale Versorgung für ein großes Gebiet sicher.

Auch Dr. Sebastian Fischer freut sich auf die neue Aufgabe am Klinikum Siegen und möchte gemeinsam mit seinem Team viel bewegen: „Um dem großen Bedarf an spezialisierten diagnostischen und interventionellen Verfahren in der Region gerecht zu werden und eine bestmögliche Patientenversorgung für die Region zu garantieren, werden wir gemeinsam den spezialisierten Ausbau der Klinik weiter vorantreiben“, so der 48-jährige Mediziner. Hierfür möchte Dr. Fischer die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kliniken in Siegen sowie auch überregionalen Zentren weiter ausbauen. Ein weiteres zentrales Ziel, ist der bauliche und gerätetechnische Ausbau der Abteilung, sodass das gesamte Spektrum der modernen Bildgebung und minimalinvasiven Therapie in der Radiologie und Neuroradiologie auf höchstem Niveau ohne lange Wartezeiten angeboten werden kann.

Dr. Fischer ist Facharzt für diagnostische Radiologie mit der Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie und war seit 2014 im Universitätsklinikum Bochum als leitender Oberarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin tätig. Nach dem Medizinstudium in Rostock und in Essen begann er seine radiologische Ausbildung mit neuroradiologischem Schwerpunkt im Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. Darauf setzte er seine Karriere mit neurointerventionellem Schwerpunkt in der Klinik für Neuroradiologie am Klinikum Stuttgart, Deutschlands größtem Zentrum für interventionelle Neuroradiologie, fort. Hier war er zunächst als Assistenzarzt und dann langjährig als Oberarzt tätig. Darüber hinaus ist er von der deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie in den Modulen für gefäßeröffnende und gefäßverschließende Maßnahmen zertifiziert und auch als Ausbilder der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie in diesem Bereich tätig. Er ist Reviewer für zahlreiche internationale Fachzeitschriften seines Fachgebietes und hält regelmäßig Vorträge auf internationalen Kongressen.

Auch Dr. med. Axel Schaefers medizinischer Schwerpunkt liegt in der neuroradiologischen Diagnostik und Therapie. Die beiden neuen Kollegen am Klinikum Siegen sind bereits ein eingespieltes Team, denn Dr. Schaefer hat lange Jahre gemeinsam mit Dr. Fischer am Universitätsklinikum Bochum zusammengearbeitet. Dorthin wechselte er Anfang 2015 für seine neuroradiologische Weiterbildung und hatte dort seine erste Stelle als Oberarzt inne. Im Jahr 2019 ging es anschließend für Dr. Schaefer an das Klinikum Vest, wo er für fünf Jahre als Oberarzt tätig war. Dr. Schaefer ist ebenfalls von der deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie in den neuroradiologischen Modulen für gefäßeröffnende und gefäßverschließende Maßnahmen zertifiziert.