Nach Cyber-Angriff: Dienstleistungen im Standesamt wieder möglich

(wS/si) Siegen 19.01.2024 | Gute Nachrichten aus dem Siegener Standesamt: Nach dem Cyber-Angriff auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT Ende Oktober ist das Standesamt im Rathaus Oberstadt jetzt wieder weitgehend arbeitsfähig. Das notwendige Fachverfahren läuft in weiten Teilen, sodass Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen des Standesamtes wieder in Anspruch nehmen können. Dazu gehören neben Beurkundungen beispielsweise von Geburten und Sterbefällen unter anderem die Anmeldung zur Eheschließung sowie die Ausstellung von Urkunden und beglaubigten Registerausdrucken.

Da sich das Verfahren derzeit noch nicht wieder in einem vollständigen Normalbetrieb befindet, bittet das Standesamt-Team um Verständnis, sofern es zu Verzögerungen kommen sollte. Zudem weist das Team darauf hin, dass es durch die Folgen der Cyberattacke noch erhebliche Rückstände aus den vergangenen Wochen gibt, die nach und nach abgearbeitet werden. „Wir freuen uns, dass der laufende Betrieb nun wieder größtenteils gewährleistet ist“, sagt Erika Nothacker, Leiterin der städtischen Abteilung Bürgerdienste. Wer das umfassende Serviceangebot des Standesamtes nutzen möchte, sollte beachten, dass Vorsprachen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind. „Ziel ist, den Dienstbetrieb dadurch wieder besser planen zu können und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu minimieren“, erklärt Erika Nothacker. Möglich ist dies mit kurzer Schilderung des Anliegens per E-Mail an standesamt@siegen-stadt.de sowie per Post (Rathaus Siegen, Standesamt, Markt 2, 57072 Siegen).

Alle Dienstleistungen sowie weitere Informationen zum Siegener Standesamt können auf der Notfall-Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen-stadt.de nachgelesen werden.