TuS Ferndorf präsentiert zum Trainingsauftakt 2 Testspiele in Folge

(wS/red) Ferndorf 04.01.2024 | Die Feiertage sind vorbei, die Vorbereitung beginnt und der Ball fliegt wieder



Vorbereiten heißt in dem Fall aber nicht nur Training, sondern auch Testspiele. Und die sind im Plan von Coach Ceven Klatt auch schon fest verankert. Ins Training steigen die Jungs am morgigen Freitag ein, ziehen das bis Sonntag durch und dann haben sie auch schon das erste Testspiel und zwar gegen den VfL Gummersbach II.

Termine:

1. Testspiel Sonntag 07.01.2024 um 17:15 Uhr

2. Testspiel am Freitag 12.01.2024 um 16:00 Uhr

Beide Male heißt der Gegner VfL Gummersbach II und beide Spiele finden in der Zweifachhalle statt.



Ceven Klatt

Wir spielen zwei mal gegen Gummersbach, da die auch eine sehr gute Runde spielen und beide Teams davon profitieren können.

Das ist eine gute Wahl, man kann es als Standortbestimmung nehmen oder auch um zu sehen, wie weit die Jungs nach der Pause sind. Bis zum eigentlichen Beginn der Rückrunde vergehen dann aber noch einige Tage, denn die startet mit dem Auswärtsspiel bei der starken HG Saarlouis am 20.01.24 um 19:30 Uhr.

VfL Gummersbach II ist ein guter Testspielgegner, sie spielen in der Nord-Weststaffel und sind dort Tabellendritter. Sie haben nach 15 Spielen 25:5 Punkte und ein Torverhältnis von 510:458. Ferndorf hingegen ist Tabellenführer mit 29:1 Punkten und einem Torverhältnis von 477:382.

Ferndorf glänzt natürlich mit der besten Abwehrleistung und wird im Testspiel versuchen, das Spiel zu gewinnen. Priorität für Coach Klatt wird jedoch nicht der Sieg haben, da in erster Linie Spielzüge einstudiert werden sollen und er sehen möchte, wie weit die Jungs nach der Pause sind.

Wie fit sind die Jungs nach der Pause:

Die Bereitschaft der Spieler, während der Pause selbstständig zu trainieren und sich fit zu halten, spielt gewiss eine wichtige Rolle. Spieler, die sich diszipliniert an individuelle Trainingspläne halten, haben möglicherweise weniger Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg. Eine gut trainierte Mannschaft mit einer soliden Basis an Fitness wird es wahrscheinlich leichter haben, nach einer längeren Pause wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Spieler, die vor der Pause bereits in guter Form waren, können ihre Leistungsfähigkeit schneller wiederherstellen. Auf Ferndorf dürfte dies unserer Meinung nach alles zutreffen, denn die Mannschaft hat auch schon eine starke Hinrunde gespielt und da sollte ein fließender Übergang möglich sein.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier