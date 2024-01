TuS Ferndorf verliert im Testspiel gegen den VfL Gummersbach II mit 27:29

(wS/red) Ferndorf 07.01.2024 | Stark dezimierter TuS-Kader verliert sein Testspiel in der Zweifachhalle



TuS Ferndorf gegen VfL Gummersbach II: 27:29 (13:10)

Zwei anstrengende Testtage mit viel Trainingseinheiten lagen hinter den Jungs von Coach Ceven Klatt, und nun wollten sie eine Leistungsbestätigung. Dafür hatten sie die Jungs aus Gummersbach in die Zweifachhalle eingeladen, denn sie sind als Tabellendritter ihrer Staffel ein guter Leistungsmaßstab und haben bisher eine fast perfekte Hinrunde gespielt.

Ferndorf gegen Gummersbach – das waren immer Derbys, die von Spannung und Wundertütenhandball geprägt waren, denn der Ausgang war meist offen.

Man wusste vor dem Spiel noch nicht genau, auf welchem Leistungsniveau unsere Jungs nach der 3-wöchigen Weihnachts-/Winterpause stehen. Ceven Klatt wird es jedoch schon wissen; er braucht nicht lange, um zu sehen, wer wieder topfit zurückgekehrt ist und wer noch ein wenig Zeit braucht. Bis zum Rückrundenstart am 20.01. in Saarlouis ist noch ein wenig Zeit, und diese füllt man halt mit Testspielen aus. Nummer 1 war gestern (Sonntag), Nummer 2 folgt direkt am kommenden Freitag um 16 Uhr. Gespielt wird wieder in der Zweifachhalle, und der Gegner wird erneut der VfL Gummersbach II sein. Somit können wir vergleichen, wer seine Hausaufgaben gemacht hat.

Wir sind auch gespannt auf die kommende Saison, denn vielleicht sehen wir dann einen der Spieler, die heute noch gegen uns spielen. Denn in der Vergangenheit haben schon einige gegen uns gespielt und waren später im TuS-Trikot aufgelaufen.

Beispiele gefällig?

Andi Heyme (Zweitspielrecht), Florian Baumgärtner, Gabriel da Rocha Viana, Julius Fanger, Lucas Puhl, Magnus Neitsch….

Zum Spiel selbst:

Nun ja, wie oben schon erwähnt, Ferndorf trat mit einem stark dezimierten Team auf, nur 8 Stammspieler, ergänzt durch Arvid Pötz und Linus Michel, plus die beiden Keeper Lucas Puhl und Jonas Wilde standen zur Verfügung.

Was war los mit:

Alexander Reimann: Wir sahen ihn auf Krücken in der Halle, er hat eine schwere Knieverletzung und wurde schon operiert, wann er wieder spielen kann, ist absolut offen.

Konstantin Kasch: Er verletzte sich im Training an den Außen und Innenbändern und wird wohl auch lange Zeit ausfallen

Nikita Pliuto: Er weilt schon seit dem 24.12. bei seiner Nationalmannschaft, hat dort Training und auch Spiele gemacht. Wenn er wieder da ist, wird er erst mal ein paar Tage Ruhe brauchen.

Janko Kevic, Josip Eres und Marko Karaula: Sie sind von der derzeitigen „Volkskrankheit Nr. 1“ befallen, sie plagen sich mit Corona herum. Was vor 2 Jahren noch hinter vorgehaltener Hand erzählt wurde, hat überall Einzug gehalten, es kann also jeden erwischen, Sportler natürlich ebenso.

Ihnen allen wünschen wir eine schnelle Genesung.

Da liest auch der geneigte Handballfan, dass das ein schweres Spiel werden könnte. Der Eindruck sollte nicht täuschen, wir sahen eine gute 1. HZ, mussten dann aber auch mit ansehen, wie unseren Jungs mit zunehmender Spieldauer die Kräfte schwanden. Ceven Klatt wechselte komplett durch, jeder bekam seine Einsatzzeiten, aber das war auch nicht schwer, die Ersatzbank war ja ziemlich leer. Ceven hatte zudem mit den Jungs am Vormittag schon eine vierstündiges Training absolviert, sie hatten also schon einiges hinter sich.

Den Ausfall von 5 Spielern nach diesem Trainingsmarathon zu kompensieren ist schon eine hohe Hürde. Bester Ferndorfer und das muss einfach mal gesagt werden, war Keeper Lucas Puhl. Er stand nur in der 1. HZ im Kasten hatte aber 11 tolle Paraden am Zettel stehen. In der 2. HZ übernahm diesen Part Jonas Wilde, er hatte allerdings einen schlechten Tag erwischt, er hielt 2 Bälle (davon 1 Siebenmeter), musste aber trotzdem 19 x hinter sich greifen. Ja, der Kader war klein, aber 19 Gegentore in eigener Halle sind dann doch ein bisschen zu viel, zumal der TuS nur auf 14 Treffer kam.

Für einen allerdings war es ein Highlight, nämlich für Arvid Pötz. Arvid kommt aus der 2. Mannschaft des TuS und er bekam ab der 53. Minute seine ersten Minuten im Trikot der ERSTEN, Glückwunsch dazu.

Und ja, es war ein Testspiel, nicht ein unbedingter Sieg war priorisiert, man wollte sich mit verschiedenen Spielvarianten etc. auf den Rückrundenstart am 20.01. in Saarlouis vorbereiten. Es dürfte das schwerste Spiel der Ferndorfer in dieser Saison sein, denn die Saarländer haben nur ihr erstes Heimspiel am 28.10 gegen Opladen verloren, danach kamen teilweise sehr hohe Siege in eigener Halle.

Für den Ausfall von Josip Eres und Alex Reimann auf den Außen mussten Gabriel Viana und Paul Schikora ran, sie wurden unterstützt von Fabian Hecker, der insgesamt auf gute 5 Treffer kam, ebenso wie Marvin Mundus, der ebenfalls 5/3 Tore erzielte. Rückraumspieler Julius Fanger erzielte die meisten Treffer, nämlich 6.

Torschützen:

Julius Fanger 6

Marvin Mundus 5/3

Fabian Hecker 5

Gabriel da Rocha Viana 3

Valentino Duvancic, Paul Schikors, Daniel Hideg und Mattis Michel je 2

Ceven Klatt zum Spiel

Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es ganz in Ordnung, auch gerade was die Abwehr betrifft, aber jetzt nach den zwei Tagen und mit dem sehr dezimierten Kader hat man schon gemerkt, dass gerade mit zunehmender Spieldauer die Kräfte immer weniger geworden sind.

Die 19 Gegentore in der 2. HZ ist zu viel, hat aber auch mit der schwindenden Kraft zu tun und mit der Torhüterleistung in der ersten Halbzeit. Die hatten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Ansonsten war es ein Trainingsspiel und unser erster Auftakt.

Wir haben zudem heute schon vier Stunden trainiert, gestern hatten wir zweimal zwei Stunden, also auch vier Stunden trainiert. Wir haben viel Athletik gemacht, sind viel gelaufen, deswegen waren die Jungs ein bisschen platt. Aber das ist auch auch in Ordnung und soll auch so sein.

Der VfL hat auch früher mit der Vorbereitung angefangen und sie haben auch am Wochenende nichts gemacht.

Nikita Pliuto kommt Dienstag, Mittwoch von seiner Nationalmannschaft zurück, da wird er noch ein paar Tage frei bekommen. Der hat am 24.12 dort sein erstes Training gehabt, durchtrainiert und durchgespielt, die hatten drei Spiele jetzt in drei Tagen aber nur einen Kreisläufer, weil der andere verletzt beziehungsweise auch krank war.

Wir gehen jetzt wieder mit dem normalen Trainingsrhytmus in die Woche rein und ich bin gespannt, wie es am Freitag aussieht, vielleicht kommt Josip Eres oder Janko Kevic oder Marko Karaula zurück, dann hätten wir mehr Alternativen.

