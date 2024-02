Das Jahr der Tuba 2024!

(wS/ri ) Kreuztal 14.02.2024 | Das Melton Tuba Quartett, das einzige professionelle Tubistenquartett Deutschlands, präsentiert sich als kraftvolle und dennoch charmant-humorvolle Formation, die seit über 35 Jahren ein breites Publikum weltweit begeistert. Das Quartett, das sich selbst als „gar nicht artig“ beschreibt, hat sich seit seinem ersten Konzert im Januar 1988 einen herausragenden Ruf erarbeitet. Mit ihren imposanten Instrumenten begeistern die vier Musiker bei ihren Auftritten auf einem unglaublich hohen musikalischen Niveau. Ein Kritiker beschrieb ihr Zusammenspiel als „ein Ausbruch in die Welt der feinen Klänge“, während ihre Darbietungen von klassischer Musik bis hin zum Jazz reichen. Unter dem Titel TubaTubissima präsentiert das Ensemble seine aktuellen Stücke gepaart mit musikalischen Highlights aus über drei Jahrzehnten. Das Programm umfasst Werke von Rossini, Liszt, Bernstein, Kaempfert, Anka, Armstrong und Stevens. Begleitet wird die musikalische Darbietung von einer charmant-humorvollen und informativen Moderation. Das Melton Tuba Quartett tritt am Freitag, den 1. März, um 19:30 Uhr in der Friedenskirche (Hermann-Manskopf-Weg 5, 57223 Kreuztal) in Kreuztal/Fellinghausen auf. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten.

Fotos: Daniel Ridder