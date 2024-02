Der CVJM-Posaunenchor Fellinghausen feiert sein 70- jähriges Bestehen mit einem Festkonzert am 25.02.

(wS/cvjm) Kreuztal 14.02.2024 | Jeden Freitag um 19:30 Uhr versammeln sich 20 Bläserinnen und Bläser in der Friedenskirche in Fellinghausen zur Posaunenchorprobe.

Ganze 70 Jahre beträgt die Altersspanne der Chormitglieder, aber ob nun 15 Jahre, wie das jüngste Mitglied, oder 85 Jahre, wie der älteste Bläser mit einer 68-jährigen Chormitgliedschaft, alle haben gleichberechtigten Anteil am guten Klang. Alle klassischen Posaunenchor-Instrumente kommen zum Einsatz: Trompeten, Flügelhörner, Posaunen, Tenorhörner, Euphonien und Tuben. Das Repertoire ist weit gefächert: Gespielt wird Musik aus verschiedenen Epochen und Genres.

„Einen Bachchoral spielen wir ebenso gerne wie einen Popsong mit lateinamerikanischen Rhythmen“, sagt Chorleiter Rainer Schmeling, der seit 21 Jahren am Dirigierpult steht. Schmeling lobt den Einsatz und den Zusammenhalt im Chor: „Mit dieser Truppe macht das Musizieren Spaß“.

Der CVJM-Posaunenchor Fellinghausen ist stolz darauf, dass die Mitgliederzahlen kaum schwanken und man in den 70 Jahren, die der Chor besteht, immer Nachwuchs gefunden hat. Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, hat der Chor Ende letzten Jahres Mitgliederwerbung betrieben. Mit Erfolg: Sechs Bläserinnen und Bläser befinden sich seit einigen Wochen in der Ausbildung: Fünf Kinder und eine Dame mittleren Alters. Da die Neuzugänge von zwei Chormitgliedern und dem Dirigenten ehrenamtlich ausgebildet werden und genügend Chorinstrumente vorhanden sind, entstehen den Blasanfängern keine Kosten.

Auftritte hat der Posaunenchor in verschiedenen Gottesdiensten (Ostern, Weinfest, Weihnachten und andere), bei Senioren- oder anderen Feiern, bei Geburtstagsständchen (für Gemeindeglieder ab 80 Jahren und beim

Dirigenten), am Volkstrauertag bei der Andacht am Ehrenmal in Osthelden, bei verschiedenen Laternenumzügen, beim Weihnachtsbaum-Aufstellen auf dem Dorfplatz und auf dem Kreuztaler Weihnachtsmarkt. Besondere Highlights sind Konzerte, die unregelmäßig stattfinden.

Fotos: CVJM-Posaunenchor Fellinghausen

Festliches Jubiläum: CVJM-Posaunenchor Fellinghausen lädt zum Festkonzert mit Bundesposaunenwart Andreas Form und Chor Choose Life in die Friedenskirche ein

Aus Anlass des 70-jährigen Bestehens gibt der CVJM-Posaunenchor Fellinghausen am Sonntag, dem 25.02.24 um 17 Uhr ein Festkonzert in der Friedenskirche Fellinghausen. Dirigent ist der Bundesposaunenwart Andreas Form. Mit dabei ist der Chor Choose life. Der Eintritt ist frei. Zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit sind Spenden willkommen.

Für den 16.06. ist ein Konzert in Fellinghausen unter dem Titel „Torten und Trompeten“ geplant.