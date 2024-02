Die „Bulldogs“ aus Weidenau erobern die Bundesliga im E-Dart

(wS/pa) Siegen 02.02.2024 | Ein glorreicher Moment für die E-Dart-Szene in Siegen: Die „Bulldogs“ des Verbands DSAB (Deutscher Sportautomatenbund e.V.) haben sich am 27. Januar 2024 in der „Manhatten Sportsbar“ in Lünen den Aufstieg in die Bundesliga NordWest erkämpft. Die Spielstätte „Krombacher Keller“ in Weidenau war Zeuge eines historischen Ereignisses, als die Bulldogs als erster Verein aus Siegen in die höchste Liga aufstiegen.

Die Bulldogs hatten sich zuvor in der Ligagruppe „Südwestfalen“ in der Bezirksliga bewiesen und wurden am 09. Dezember 2023 vorzeitig Meister. Diese herausragende Leistung qualifizierte sie für die Aufstiegsrunde, bei der insgesamt neun Meister-Mannschaften aus Bezirks- und Bezirksoberligen um den begehrten Platz in der Bundesliga NordWest kämpften.

Die Aufstiegsrunde verlief für die Bulldogs äußerst spannend. In der ersten Runde, die im Modus „501 Doppel-Out“ ausgetragen wurde, zeigten sie ihre Klasse und gewannen souverän beide Spiele. In der zweiten Runde mussten sie eine Niederlage verkraften, zeigten jedoch im entscheidenden Spiel Nervenstärke und setzten sich als Gruppenzweiter durch.

Das Finale wurde im Kreuzvergleich gegen den Ersten der anderen Gruppe ausgetragen. Mit einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kämpften sich die Bulldogs durch die Doppel und holten entscheidende Punkte. In den letzten beiden Einzelspielen bewiesen Sascha Jäger und Nils Peuthert ihr Können. Nils Peuthert, mit 18 Jahren der jüngste im Team, bewältigte den Druck im entscheidenden Leg und führte die Bulldogs mit einem 3:2-Sieg zum Gesamterfolg von 3:2. Ein Moment, der Gänsehaut verursachte und den Aufstieg in die Bundesliga besiegelte.

Neben dem Mannschaftserfolg feierten auch Frank Münker-Weihe und Marvin Memedov im letzten Jahr große persönliche Erfolge. Ihre beeindruckenden Leistungen spiegeln sich in den Errungenschaften des Teams wider und unterstreichen die Qualität der „Bulldogs“ aus Weidenau.

Die Bulldogs haben nicht nur ihre eigene Geschichte geschrieben, sondern auch die E-Dart-Szene in Siegen auf die Bundesliga-Bühne gehoben. Ein Triumph, der die lokale Sportgemeinschaft inspiriert und stolz macht.

von oben links nach rechts – Timo Müller, Patrick Achenbach (Team-Kapitän der Mannschaft), Matthias Rötz, Nils Peuthert, Marvin Memedov. Unten von links – Sarah-Joy Weihe, Sascha Jäger, Frank Münker-Weihe, Oliver Kerling. Leider nicht dabei gewesen , aber mit im Team – Michael Hepp und Christopher Langenbach.

Nils Peuthert besiegelt gerade den Aufstieg

erstes Spiel in Runde 1 – an der Scheibe Timo Müller und Marvin Memedov

Hier posiert Frank Münker-Weihe mit seinem Pokal für den 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften der DSAB in Geiselwind aus Nov ´23

Hier posiert Marvin Memedov mit seinem Pokal für den Titelgewinn der deutschen Meisterschaft in Kalkar eines anderen Verbandes – dem NWDSV – aus Okt ´23

