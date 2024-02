„Die Lunge – Ein wichtiges Organ“ – Patientenveranstaltung des Klinikums Siegen

(wS/ks) Siegen 13.02.2024 | Herzliche Einladung der Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie

Die menschliche Lunge ist eines der wichtigsten Organe des Körpers – durch sie gelangt rund um die Uhr lebensnotwendiger Sauerstoff in unser Blut. Ist die Funktion der Lunge gestört, kann dies einen schwerwiegenden Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Zu den häufigsten Erkrankungen gehört hierbei mit jährlich rund 56.000 Betroffenen in Deutschland der Lungenkrebs.

Um über das Thema Lungenkrebs sowie weitere Erkrankungen der Lunge aufzuklären, lädt Dr. med. Khaled Mardanzai, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie am Klinikum Siegen, am Samstag, den 24.02.24 um 11:00 Uhr ganz herzlich alle Patienten, Angehörigen und sonstige Interessierten zur informativen Patientenveranstaltung „Die Lunge, ein wichtiges Organ“ in den Kommunikationsraum (KORA) des Klinikums Siegen ein.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung werden Möglichkeiten der Diagnostik, Behandlung, Therapie und Nachsorge bei Lungenkrebs sein. Im Anschluss an den Vortrag besteht zudem ausreichend Zeit für persönliche Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, und es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Bei Fragen vorab steht Ihnen Stephanie von Fugler, Sekretariat Dr. Mardanzai, zur Verfügung: 0271/705-601551 oder s.vonfugler@klinikum-siegen.de

Die Lunge – Ein wichtiges Organ:

Datum: Samstag, 24. Februar 2024

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Veranstaltungsort: KORA (Kommunikationsraum) im Klinikum Siegen, 2. OG