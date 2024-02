Engelsstimmen live – Benefiz-Konzert mit dem Gospelchor Leslie B. Harmonie am Samstag, 02. März 2024

(wS/mb) Wenden 07.02.2024 | Mit der Unterstützung des Pastoralverbundes Wendener Land findet am Samstag, 02. März 2024, findet in der Kirche St. Kunibertus in Wenden-Hünsborn ein Benefiz-Konzert mit dem Gospelchor Leslie B. Harmonies aus Mühlheim an der Ruhr statt.

Die jungen, modernen Gospelsänger Leslie, Emmanuel, Rahel, Desirey und Evans am Piano, entwickelten sich zu einem bekannten Gospelchor in Deutschland. Trotz ihrer noch jungen Karriere konnten sie bereits umfangreiche Erfahrungen in TV-Shows – darunter “All together now“ (SAT1), “Music Drive in“ (RTL2) sowie auf zahlreichen öffentlichen Auftritten sowie bei privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Firmenfeiern sammeln. Das Chormitglied Desirey Sarpong Agyemang war zweitplatzierte Teilnehmerin bei „The Voice of Germany“, 2023 (PRO7 und SAT1).

Freuen Sie sich auf Gospel, Soul und Balladen, die vom Chor auf eine unnachahmlich schöne Art und Weise in 3-stimmiger Harmonie interpretiert werden.

Der gesamte Erlös kommt zu gleichen Teilen der DRK Kinderklinik Siegen und dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute.

Samstag, 02. März 2024 – Beginn ist um 19:30 Uhr – Einlass ab 19:00 Uhr.

Ort: Kirche St. Kunibertus in Wenden-Hünsborn

Eintrittskarten sind zum Preis von 18,00 € (12,00 € für Kinder bis 12 Jahre) in den Geschäftsstellen der Sparkassen in Olpe, Hünsborn, Gerlingen und Wenden, bei Nahkauf Meier in Hünsborn, im Pfarrbüro Wenden jeweils zu den jeweiligen Öffnungszeiten oder per E-Mail an tickets@leslie-b-harmonies.com erhältlich.

Abendkasse: 20,00 €, 12,00 € für Kinder bis 12 Jahre

Hörproben sind auf der Internetseite des Chores, www.leslie-b-harmonies.com und bei YouTube, https://www.youtube.com/@leslie.b.harmonies, zu finden.

