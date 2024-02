Feuerwehreinsatz: Fehlalarm in Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 10.02.2024 | Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Haus in der Siegstraße, Dreis-Tiefenbach, alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte waren keine Personen zu Hause. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Wohnung und kontrollierte sie, fand jedoch kein Feuer vor. Der Einsatz konnte daraufhin schnell beendet werden.



Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de