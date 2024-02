FLVW Meisterschaften Teil IV – Senioren: Dr. Eberhard Linke mit Paukenschlag im Weitsprung

(wS/lgk) Kindelsberg 05.02.2024 | In der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle machten die Senioren den Abschluss der diesjährigenWestfälischen Hallen-Meisterschaften. Das High-light aus Kindelsberger Sicht setzte Dr. Eberhard Linke im Weitsprung der M80. Im 5. Versuch landete er bei 4,30m und stellte damit den aktuellen Weltrekord in dieser Altersklasse ein! Zuvor hatte er schon mit 9,09 Sekunden über 60m einen überzeugenden Start in die neue Altersklasse gezeigt. Großes Ziel in diesem Jahr für ihn sind die Senioren-Weltmeisterschaften im schwedischen Göteborg. Senioren-Teamchef Thomas Blech war durchaus zufrieden mit dem Test vor den Deutschen Meisterschaften, die am ersten März-Wochenende ebenfalls in Dortmund stattfinden werden. Die 17 Athleten im Trikot der LG Kindelsberg holten bei 39 Starts 12 Westfalentitel und 20 weitere Podestplätze, sowie einige Quali-Leistungen, die zum Start bei den „Deutschen“ berechtigen. Neu begrüßen in den Farben der LGK konnten wir Martin Kötz (M35) und Markus Fehlandt (M45). Martin wurde Westfalenmeister über 60m (7,69 Sek) und 2. über 200m (24,15 Sek), Markus jeweils 2. über 60m (7,94 Sek) und 200m (26,71 Sek). Im Weitsprung kam er hinter Michael Nothacker auf Platz 3. Erfolgreichster Starter der LGK ist Thomas Blech (M50) mit seinen Titeln über 200m, 60m Hürden, Kugelstoßen und in der 4x200m Staffel. Gewohnt stark Christian Rduch (M55) mit seinen Siegen über 60m und 200m, sowie in der Staffel. Fazit, ein gelungener Test auf der sicherlich speziellen Rundbahn der Dortmunder Halle. Wir freuen uns auf die DM.