Infoabend zur neuen Jugendtrauergruppe im Beratungszentrum „Hörst Du mich?“

(wS/ca) Siegen 05.02.2024 | Das Beratungszentrum „Hörst Du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. bietet wieder eine neue Jugendtrauergruppe an. Die Trauergruppe startet am 11. April 2024 und findet, außer an Feiertagen, immer donnerstags von 17:30 bis 19:30 Uhr statt. Die Jugendtrauergruppe bietet die Möglichkeit des Austauschs mit Gleichaltrigen, die Ähnliches erlebt haben. Darüber hinaus ist sie ein „Safe Space“ für das Erlebte und die eigenen Gefühle. Jeden Abend gibt es ein anderes Thema mit unterschiedlichen, kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Parallel bieten wir eine (räumlich getrennte) Gruppe für Eltern oder enge Bezugspersonen an.

Der Verlust eines nahestehenden Menschen kann für Jugendliche besonders schwer zu verarbeiten sein, da sie oft noch dabei sind, ihre Identität und ihren Platz in der Welt zu finden. „Die Jugendtrauergruppe bietet einen einfühlsamen und vertraulichen Raum, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gefühle ausdrücken können. Wir als professionelle Trauerbegleiterinnen werden dabei helfen, Wege zur Bewältigung der Trauer zu finden und positive Bewältigungsstrategien zu entwickeln“, sagt Katharina Jung, Leiterin und Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin des Beratungszentrums.

Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, mehr über die Gruppe und den Ablauf zu erfahren, wird am Donnerstag, den 07. März 2024 um 17:00 Uhr ein Informationsnachmittag im Beratungszentrum in der Numbachstraße 30 stattfinden. Hier werden die Leiterinnen der Gruppen anwesend sein, um Fragen zu beantworten und weitere Einblicke zu bieten.

Um eine Anmeldung zum Infonachmittag bis zum 04. März 2024 unter hoerstdumich@caritas-siegen.de oder 0271 / 236 02 66 wird gebeten.

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. |