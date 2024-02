(wS/svs) Siegen 02.02.2024 | Die Jugend-Abteilung des SV Setzen richtet an den kommenden 3 Wochenenden 8 Jugend- Turniere aus – Einziges B-Juniorinnen Turnier innerhalb des Kreises findet am kommenden

Sonntag statt – Insgesamt werden 85 Teams erwartet. Schon traditionell richtet der SV Setzen an den drei kommenden Wochenenden mehrere Turniere und Spielfeste für Jugendteams aus.

Die insgesamt 8 Turniere mit 85 teilnehmenden Mannschaften finden in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule am Schießberg in Siegen-Geisweid statt. Der Turnierreigen wird am kommenden Sonntag ab 09.00 Uhr durch die D1-Junioren eröffnet, ab 13.00 Uhr kämpfen 12 B-Junioreninnen-Teams um den Turniersieg. Bei diesem Wettbewerb, an dem mit dem SC Drolshagen, RSV Meinerzhagen und TSV Fichte Hagen auch 3 Mannschaften außerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein teilnehmen, handelt es sich um das einzige im Kreisgebiet stattfindende Mädchenfußball-Turnier. Bereits die Premiere im Vorjahr war ein voller Erfolg, vor vollbesetzten Rängen erlebten die Zuschauer spannende und torreiche Spiele.

Die Turniere im Einzelnen:

Sonntag, 04. Februar 2024:

D1-Junioren Beginn: 09.00 Uhr

(8 Mannschaften) Finale: 12.18 Uhr

B-Juniorinnen Beginn: 13.00 Uhr

(12 Mannschaften) Finale: 18.13 Uhr

Samstag, 10. Februar 2024:

Spielefest für G-Junioren Beginn: 09.30 Uhr

(9 Mannschaften)

D2-Junioren Beginn: 13.30 Uhr

(12 Mannschaften) Finale: 18.43 Uhr

Sonntag, 11. Februar 2024:

Spielefest für F1-Junioren Beginn: 09.00 Uhr

(11 Mannschaften)

Spielefest für F2-Junioren Beginn: 14.00 Uhr

(11 Mannschaften)

Sonntag, 18. Februar 2024:

E2-Junioren Beginn: 09.00 Uhr

(12 Mannschaften) Finale: 13.47 Uhr

E1-Junioren Beginn: 14.30 Uhr

(10 Mannschaften) Finale: 18.32 Uhr

Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt werden. Der Verein verzichtet auch in diesem Jahr wieder bewusst auf Eintrittsgelder, stattdessen freut sich der Jugend-Vorstand über eine kleine freiwillige Spende für die Jugendkasse.

Bei den G-, F- und E-Junioren erhalten alle Spieler eine Medaille, die vier erstplatzierten Teams bei den E-Junioren erhalten darüber hinaus einen Pokal. Bei den D-Junioren und B-Juniorinnen werden die vier erstplatzierten Mannschaften neben einer Medaille zusätzlich auch mit einem Pokal ausgezeichnet.



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!