Kletterteam des DAV Siegerland startet erfolgreich in die Saison

(wS/dav) Siegen – Kassel 04.02.2024 | Das Wettkampfteam Klettern des DAV Siegerland ist am Samstag, den 3. Februar, erfolgreich in die neue Saison gestartet. Frieda Jüngst, Matteo Müller, Moritz Varnhorn und Jakob Schlosser nahmen an den offenen hessischen Landesmeisterschaften im Bouldern in Kassel teil.

Die Landesmeisterschaften werden jeweils in den Disziplinen Bouldern, Lead- sowie Speedklettern ausgetragen. Sie sind offen für die Landesverbände Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Sie dienen zudem für die später stattfindenden Westdeutschen Meisterschaften als Qualifikation.

Landesmeisterschafts-Finale mit Siegerländer Beteiligung

Beim Wettkampf in Kassel mussten die Athleten/innen zunächst fünf Qualifikations- Boulder meistern. Die jeweils acht Jahrgangsbesten durften in einem Finaldurchgang den Sieg unter sich ausmachen.

Frieda Jüngst trat in der weiblichen Jugend C an und musste sich hier dem größten Teilnehmerfeld stellen. Obwohl sie sich letztendlich nicht für das Finale qualifizieren konnte, erreichte sie einen respektablen 16. Platz. Matteo Müller (Jugend B) hatte ebenfalls einen schwierigen Saisonstart, schaffte es leider nicht ins Finale und konnte am Ende einen 12. Platz für sich verbuchen.

Moritz Varnhorn in einem Boulder

Für Jakob Schlosser (Jugend B) und Moritz Varnhorn (Jugend C) hingegen lief es im ersten Wettkampf der Saison richtig gut. Beide qualifizierten sich nach einer hervorragenden Leistung für das anschließende Landesmeisterschafts-Finale. Im schwierigen Finaldurchgang, indem noch einmal vier Boulder zu knacken waren, konnten beide Ihre beeindruckende Tagesform bestätigen. Jakob Schlosser wurde in einem spannenden Wettkampf letztlich hervorragender Achter. während Moritz Varnhorn sogar nur ganz knapp das Podium verpasste und auf dem vierten Platz landete.

Ausblick

Der erfolgreiche Auftakt der Saison ist ein vielversprechendes Zeichen für das Kletterteam des DAV Siegerland. Beim nächsten Wettkampf, am 09. März, der den Auftakt zur vierteiligen NRW KidsCup – Serie bildet, werden auch die jüngsten Kletterer der Jugend D und E wieder mit von der Partie sein. Dann wollen sie die ersten Erfolge dieses Jahr einfahren.

