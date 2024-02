Modell-Truck-Event mit Spendenaktion für Aktion Lichtblicke e.V.: Unterstützung für einen guten Zweck

(wS/mtfs) Netphen 03.02.2024 | Am 9. und 10. März findet, inzwischen bereits zum 16 Mal, das Modell-Truck-Event zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. in den AWO-Werkstätten auf dem Weiherdamm in Netphen-Deuz statt.

Wie in jedem Jahr freuen sich die Modell-Truck-Freunde-Siegtal, als Ausrichter dieser Veranstaltung, über eine rege Beteiligung an Gastfahrern, welche mit Ihren Modellen, den zahlreichen Besuchern Ihr Hobby näherbringen möchten.



In diesem Jahr erwartet die Besucher der ca. 180 m² Große, liebevoll gestaltete Parcours, welcher von den rund 80 Truckern mit etwa 180 Fahrzeugen in den Maßstäben 1:14,5 bis 1:16, mit Leben gefüllt wird. Die eingeladenen Gastfahrer kommen inzwischen aus ganz Deutschland, von der Nordseeküste bis nach Baden-Württemberg.

Weiterhin wird es einen Parcours, sowie eine Winterlandschaft im Maßstab 1:87 zu bestaunen geben und natürlich ist auch die Mini-Truck-Fahrschule wieder vor Ort. Hier können die Besucher von klein

bis groß, einmal selbst das Steuer in die Hand nehmen und einen unserer Fahrschul-LKW im Maßstab 1:14,5 über den eigens angelegten Fahrschulparcours bewegen. Das Ganze erfolgt für eine Spende

von 2€ zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V.. Im Gegenzug bekommt jeder „Prüfling“ im Anschluss seinen Mini-Truck-Führerschein ausgehändigt.

Auf dem Außengelände wird die Firma Schneider & Eckhardt wieder mit Ihrem Autokran zu finden sein. Hier können die Besucher, ebenfalls gegen eine kleine Spende zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. einmal einen Kran selbst bewegen. Auch die freiwillige Feuerwehr wird vor Ort sein und sich präsentieren. Weitere LKW im Maßstab 1:1 wird es ebenfalls zu bestaunen geben und vielleicht bietet sich das ein oder andere Fahrzeug für ein schönes Foto an.

Die Modell-Truck-Freunde-Siegtal freuen sich auf viele Besucher, die bei kostenlosem Eintritt und bei guter Bewirtung durch die AWO einen schönen Tag, beim 16. Modell-Turck-Event haben werden Veranstaltungsort sind die Räume der AWO-Werkstätten, Weiherdamm 5 in 57250 Netphen-Deuz.

Am Samstag startet die Veranstaltung um 12:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr, ab ca. 17:30 Uhr findet an diesem Tag die Nachtfahrt statt. Sonntags beginnt die Veranstaltung um 10:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.

Die gesamten Spendeneinnahmen gehen, wie immer, an die Aktion Lichtblicke e.V.

In den letzten 15 Jahren ist hier der stolze Betrag von über 50.000 Euro zusammengekommen. Diese Summe möchten wir, natürlich mit Unterstützung unserer Besucher, weiter ausbauen.

Veranstalter: Modell Truck Freunde Siegtal. Infos www.mtf-siegtal.de

