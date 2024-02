Waldhütte der Freiwilligen Feuerwehr Dahlbruch brennt nieder – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

(wS/red) Hilchenbach 09.02.2024 | Am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach/Dahlbruch zu einem unklaren Feuerschein in der Straße „Im Kurzen Seifen“ in Dahlbruch alarmiert. Beim Eintreffen wurde den Einsatzkräften bewusst, dass es sich um ihre eigene Waldhütte handelt. Es kam zur Nachalarmierung weiterer Einheiten, wie zum Beispiel Müsen und Hilchenbach.

Da die Hütte oberhalb im Wald liegt, wurde eine sogenannte Langewegestrecke mit Schläuchen verlegt, die sich über ca. 400 Meter erstreckte, um eine sichere Wasserversorgung für die Löschmaßnahmen zu gewährleisten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann eine Brandstiftung nicht ausschließen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht in Euros zu beziffern, der emotionale Schaden ist jedoch sehr hoch.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de