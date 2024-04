Bibliotheks-Newsletter startet neu

(wS/ne) Neunkirchen 22.04.2024 | Nach dem Cyber-Angriff laufen viele Programme und Fachanwendungen auch in der Bibliothek Neunkirchen bereits wieder. So können zum Beispiel die zentralen Bibliotheksanwendungen „Ausleihverbuchung“ und „Katalog“ schon seit Ende März wiedereingesetzt werden.

Ein beliebtes Angebot der Bibliothek ist der E-Mail-Newsletter, in dem das Team in unregelmäßigen Abständen aber kontinuierlich seit über zehn Jahren über Neuigkeiten informiert. Ein großer Teil der E-Mail-Adressen des Kontakt-Verteilers für den Newsletter konnte aber nach dem Hackerangriff nicht wiederhergestellt werden, so dass die Bibliothek nun alle Interessierten dazu aufruft, sich zu melden, um den Newsletter erneut oder gern auch erstmals als Empfänger zu erhalten.

Wer also keine Newsletter-Ankündigung aus der Bibliothek verpassen möchte, möge sich bitte per E-Mail an folgende Adresse wenden: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de