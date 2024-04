Feuerwehren aus Buschhütten, Kreuztal und Krombach im Einsatz – Frontalkollision auf der Siegener Straße in Kreuztal: Zwei Verletzte im Berufsverkehr

(wS/fw) Kreuztal 17.04.2024 | Für eine 48-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann endete die Fahrt im Berufsverkehr am frühen Mittwochmorgen in Kreuztal mit einer Frontalkollision ihrer Fahrzeuge. Laut Information der Polizei war die Fahrerin eines BMW in Richtung Kreuztal unterwegs, als sie kurz hinter der Langenauer Brücke in Höhe der Bushaltestelle Liesewaldstraße in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Kleinwagen befand sich derweil auf der Abbiegespur der Gegenrichtung, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Feuerwehreinheiten aus Kreuztal, Buschhütten und Krombach wurden nebst DRK-Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert, da eine technische Rettung der Verunfallten aus ihren Wracks nicht ausgeschlossen schien. Diese Notwendigkeit bestätigte sich vor Ort allerdings nicht.

Die Bundesstraße 54 musste für längere Zeit gesperrt bleiben, bevor die Polizei den Verkehr bis zur Bergung der Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeiführen konnte. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden.

Fotos: Feuerwehr

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!