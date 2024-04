Frühlingsmarkt und Autoausstellung: Freudenberger Frühling lädt zum Bummeln und Entdecken ein!

(wS/fr) Freudenberg 17.04.2024 | Freudenberg WIRKT e.V. und die agentur57 laden am 21. April 2024 herzlich zum traditionellen Frühlingsmarkt in der Freudenberger Altstadt ein.

Ein buntes Angebot an Waren lockt Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr an die frische Luft und bringt nach der grauen Winterzeit wieder Frühlingsstimmung in die Gassen des „Alten Flecken“.

An über 30 Ständen laden kulinarische Köstlichkeiten und Handwerksarbeiten zum Flanieren und Shoppen ein.

Ab 13 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ihre Türen und halten frühlingshafte Angebote bereit.

Unter dem Motto „Neue Autos zwischen alten Häusern“ findet dieses Jahr erstmals eine Ausstellung von Neuwagen in der Altstadt statt. Autohäuser aus der Umgebung präsentieren im schönsten Fachwerkambiente eine Auswahl an Neufahrzeugen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autohäuser stehen Interessierten während des Marktgeschehens für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Der beliebte Kinderflohmarkt findet dieses Jahr in der Poststraße statt, wo die kleinen Händlerinnen und Händler verschiedenste Kostbarkeiten aus ihren Kinderzimmern zum Kauf anbieten können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Abgerundet wird der Markt durch ein buntes Kinderprogramm auf dem Gelände der VR- Bank.



