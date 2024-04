gpaNRW: „Konsequente Haushaltsdisziplin zur Krisenfestigkeit nutzen“ – überörtliche Prüfung der Stadt Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 19.04.2024 | Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

(gpaNRW) hat die Stadt Freudenberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung in den Blick

genommen. Die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen stellten nun im

Rechnungsprüfungsausschuss Projektleiter Frank Breidenbach, gpa-Prüferin Britta Wetter

sowie der Präsident Michael Esken vor.

„Die finanziellen Spielräume schrumpfen in nahezu allen kommunalen Haushalten.

Mehrbelastungen durch die geopolitischen Verwerfungen auf der einen sowie stagnierende

Einnahmen aufgrund der schwachen Wirtschaftskonjunktur auf der anderen Seite sind u. a.

ausschlaggebend für diese Entwicklung. Auch die Stadt Freudenberg ist davon betroffen. Vor

diesem Hintergrund ist es an der Zeit, die Krisenfestigkeit der bisher stabilen Gemeindefinanzen

mit konkreten Maßnahmen zu optimieren“, erklärt gpa-Präsident Michael Esken zu Beginn der

Präsentation.

Im Fokus der Prüfung standen die Handlungsfelder Finanzen, Vergabewesen,

Informationstechnik (IT) an Schulen, ordnungsbehördliche Bestattungen, Friedhofswesen und

Interkommunale Zusammenarbeit.

„Die Stadt Freudenberg hat seit 2017 bis einschließlich 2021 positive Jahresergebnisse erzielen

können. Auch das Jahr 2022 fällt entgegen der Planung ebenfalls positiv aus. Mit diesen

erfreulichen Ergebnissen konnte das Eigenkapital gestärkt werden. Damit hat sich die Stadt

gegenüber möglichen zukünftigen negativen Jahresergebnissen eine gute

Ausgleichsmöglichkeit geschaffen. Die Gesamtverbindlichkeiten sind aufgrund der Stadtwerke

vergleichsweise hoch, in der städtischen Bilanz dagegen relativ gering. Liquiditätskredite

konnten in 2021 sogar vollständig abgebaut werden“, analysiert Projektleiter Frank Breidenbach

die Entwicklung der Stadtfinanzen. Ein Blick nach vorne zeigt, dass die Vielfachkrisen im

Haushalt von Freudenberg ankommen. Bis 2026 geht die Stadt von Defiziten aus, die über die

Ausgleichsrücklage abgefedert werden können. Die Verbindlichkeiten könnten sich bis 2026

verdreifachen. Aufgrund der Überalterung von Teilen des Gebäude- und Straßenvermögens ist

mittelfristig mit einem höheren Investitionsbedarf zu rechnen. Um den Bereich

Fördermittelmanagement sowie das Kredit- und Anlagenmanagement noch zukunftsfähiger zu

gestalten, empfiehlt Frank Breidenbach den Entscheidungsträgern, die strategischen und

operativen Vorgaben zu erhöhen.

Im Vergabewesen ist die Stadt Freudenberg insgesamt gut aufgestellt. „Insbesondere durch die

interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und einer eigenen

Submissionsstelle hat Freudenberg einen wichtigen Schritt für eine rechtssichere und

wirtschaftliche Durchführung der Vergabeverfahren gemacht“, lobt gpa-Prüferin Britta Wetter.

Zur weiteren Optimierung empfiehlt Britta Wetter ein zentrales Nachtragsmanagement

einzuführen, eine Dienstanweisung zur Korruptionsvorbeugung zu erstellen und Regelungen für

den Umgang mit Sponsoring zu schaffen.

Das Zukunftsthema der Informationstechnik (IT) an Schulen ist nicht erst seit der Corona-

Pandemie von immenser gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und pädagogischer Bedeutung. Die

Stadt Freudenberg verfügt bereits über gute Strukturen zur Steuerung der Schul-IT. Moderne

Präsentationsgeräte sind in allen Freudenberger Schulen für eine zeitgemäße

Unterrichtsgestaltung vorhanden. Ein modernes IT-Managementsystem wird eingesetzt. Die

gpaNRW empfiehlt, die Beschaffungs- und Kommunikationsprozesse verbindlich zu regeln und

die Gründung eines interdisziplinären Abstimmungsgremiums auf dem weiteren Weg der

Digitalisierung zu prüfen.

Auch ordnungsbehördliche Bestattungen und das Friedhofswesen hat die gpaNRW unter die

Lupe genommen. Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen hält die Verwaltung die

rechtlichen Bestimmungen ein. Die gpaNRW empfiehlt zur weiteren Optimierung, eine

Markterkundung künftig auch überregional durchzuführen. Im Friedhofswesen ist der Wandel

zur vermehrten Urnenbestattung auch in Freudenberg erkennbar. „Freudenberg sollte daher

eine Flächen- und Friedhofsentwicklungsplanung aufstellen und für einzelne, nicht ausgelastete

Trauerhallen eine alternative Nutzung prüfen“, regt Frank Breidenbach hierzu an. Erfreulich ist,

dass die Kosten für die Grün- und Wegeflächen gering sind und die Stadt bei der

Gebührenkalkulation gut aufgestellt ist.

„Die Stadt Freudenberg punktet in den geprüften Handlungsfeldern u. a. mit funktionierenden

Organisationsstrukturen. Handlungsbedarf sehen wir darin, die Haushaltssituation in die durch

Vielfachkrisen geprägte Zukunft zu führen. Unser Prüfungsbericht liefert einige Hinweise, um

diese Herausforderung noch besser zu meistern und Potenziale zu heben“, resümiert Michael

Esken, Präsident der gpaNRW.

Zu den Ergebnissen der überörtlichen Prüfung erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke

abschließend: „Zunächst einmal freuen wir uns über die Bestätigung der gpaNRW, in den

vergangenen Jahren solide gewirtschaftet und Investitionen vorangetrieben zu haben sowie als

Verwaltung mit unseren guten Strukturen zu punkten. Die Empfehlungen nehmen wir dankbar

auf und werden gemeinsam mit den politischen Gremien Wege finden, uns auch für die Zukunft

bei all den großen Herausforderungen stabil und nachhaltig aufzustellen.“

Info zur gpaNRW

Die gpaNRW ist Teil der staatlichen Aufsicht des Landes über die Kommunen und wurde im

Jahr 2003 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Herne. Ihr ist durch Gesetz und Gemeindeordnung

die überörtliche Prüfung aller 396 Kommunen, der 30 Kreise sowie der Städteregion Aachen,

der beiden Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) übertragen.

Präsident der gpaNRW ist seit 15. September 2023 Bürgermeister a. D. Michael Esken.

Die gpaNRW veröffentlicht ihre Prüfungsberichte auf ihrer Homepage unter www.gpa.nrw.de.