Neue DHL Packstation in Siegen-Rinsenau

(wS/dhl) Siegen 18.04.2024 | DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue

Packstation an der Leimbachstraße 185 in Siegen-Rinsenau in Betrieb genommen. Kundinnen und

Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen

verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 136 Fächer und erweitert somit die

Möglichkeiten des kontaktlosen Paketempfangs.

Bei der Packstation in Siegen-Rinsenau handelt es sich um einen neuen App-gesteuerten

Automatentyp, der kein Display benötigt, da die Kundin und der Kunde ihn ausschließlich mit seinem

Smartphone bedient. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die

Rückmeldung der Kundinnen und Kunden ist sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten

Packstationskundinnen und -kunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens

vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs des Unternehmensbereichs Post &

Paket Deutschland.

DHL Kundinnen und Kunden können künftig beide Automatentypen nutzen – die klassische

Packstation mit Bildschirm und Scanner und die App-gesteuerte Variante. Mit den Packstationen

können DHL Kundinnen und Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und

empfangen. Damit tragen sie auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung

werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2

eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere

Dutzend Pakete abliefern und abholen. Für die Be- und Entladung der Packstationen stehen

bundesweit unter anderem bereits mehr als 35.000 Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung.

Das DHL Packstationsnetz in Deutschland umfasst aktuell mehr als 13.000 Automaten. Aufgrund der

hohen Kundennachfrage wird das Unternehmen die Zahl der Packstationen weiter erhöhen. „Das

Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger

genutzt. Unsere Kundinnen und Kunden stellen wir daher ein stetig wachsendes Netz an Packstationen

zur Verfügung – und zwar an Orten, wo es für sie besonders bequem ist, weil sie keine zusätzlichen

Wege haben“, so Holger Bartels. Die Automaten befinden sich in der Regel an zentralen Orten des

täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Bahnhöfen, Tankstellen, in Wohngebieten oder

auf Firmengeländen, sodass Kundinnen und Kunden den Paketempfang und -versand bequem auf

ihren alltäglichen Wegen erledigen können. Weitere große Vorteile: Die DHL Packstation ist leicht zu

bedienen und meist rund um die Uhr verfügbar. Zudem ist der Service kostenlos.

DHL hat den Packstationsservice bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt.

Schon heute können über 19 Millionen registrierte Kundinnen und Kunden rund 13.000 DHL

Packstationen mit mehr als einer Million Fächern nutzen.

Der schnelle weitere Ausbau des Packstationsnetzes ist Teil eines mehrjährigen

Digitalisierungsprogramms, das die DHL Group im März 2020 vorgestellt hat. Dabei investiert das

Unternehmen in neue digitale Services und substanzielle Verbesserungen bereits bestehender

Lösungen im Brief- und Paketbereich.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den

Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.

Unter deutschepost.de/standorte können die Kundinnen und Kunden alle Standorte der Packstationen

und Poststationen, aber auch der Filialen, Paketshops und Briefkästen von Deutsche Post und DHL

abrufen.