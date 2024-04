Reisebus auf der A45 bei Olpe verunglückt – Großeinsatz für die Rettungskräfte – Acht Schüler verletzt

(wS/ots) Freudenberg – Olpe 21.04.2024

Wie bereits berichtet, verunglückte am Sonntag (21.4.2024) um 6.27 Uhr auf der Autobahn 45 bei Wenden ein Reisebus mit 73 Insassen, darunter 67 Schülerinnen und Schüler und fünf Lehrkräfte einer Schule in Marburg sowie der Fahrer.

Die aktuellen Verletztenzahlen: Bei diesem Verkehrsunfall wurden vier Jugendliche (drei Mädchen, ein Junge) schwer verletzt. Sie werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht nicht. 23 Schülerinnen und Schüler erlitten leichte Verletzungen (16 Mädchen, 7 Jungen). Auch sie wurden medizinisch versorgt. Die verletzten Jugendlichen sind 14 und 15 Jahre alt.

Mit leichten Verletzungen wurde auch der 54-jährige Busfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Die fünf Lehrkräfte des Gymnasiums in Marburg blieben unverletzt.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Dortmund sichert Spuren am Unfallort, was mehrere Stunden dauern wird. Zur Unfallursache kann die Polizei aktuell keine Angaben machen.

Für die Bergung des auf der Seite liegenden Busses muss die Autobahn 45 heute in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dann an der Anschlussstelle Siegen abgeleitet. Der genaue Zeitpunkt steht aktuell (11:50 Uhr) noch nicht fest. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, auf aktuelle Verkehrsdurchsagen zu achten und den Bereich zu umfahren.

Die Fahrt mit dem Ziel England wurde abgebrochen. Aktuell wird die Rückfahrt nach Marburg organisiert. Mehrere Eltern haben ihre Kinder bereits abgeholt. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und das Krankenhaus betreuen und versorgen die Jugendlichen. Dafür ist im Krankenhaus auch psychologisch geschultes Personal im Einsatz.

An dem Einsatz beteiligt sind das für die A45 zuständige Polizeipräsidium Dortmund, die Autobahnpolizeiwache Freudenberg, die Polizei Siegen, Feuerwehr und Rettungsdienst Siegen und die Autobahnmeisterei Freudenberg.

| ERSTMELDUNG | Bei einem Reisebusunfall auf der Autobahn 45 bei Wenden in Richtung Dortmund sind am Sonntag (21.4.2024) acht Jugendliche einer Schule aus Marburg in Hessen leicht verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst sind am Einsatzort.

Die Feuerwehr versorgte die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer. Das für die Autobahn 45 zuständige Polizeipräsidium Dortmund leitet den Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Reisebus gegen 6.27 Uhr aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Bus liegt neben der Fahrbahn auf der Seite.

Zur Klärung der Unfallursache setzt die Polizei ein spezialisiertes Unallaufnahmeteam ein.

Ziel der Fahrt war England. Die Reise wird abgebrochen. Aktuell wird die Rückfahrt nach Marburg organisiert.

Filmbeitrag und weitere Infos folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

