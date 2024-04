Zimmerbrand: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Großeinsatz in Eichen

(wS/red) Kreuztal 19.04.2024 | ERSTMELDUNG | Am heutigen Freitagnachmittag gegen kurz nach 18 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr ein Zimmerbrand in der Hagener Straße in Eichen gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, konnten sie diese Meldung bestätigen. Hier gab es ein Feuer in einer Wohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand in der betroffenen Wohnung schnell unter Kontrolle, allerdings mussten vor Ort sieben Personen nach jetzigem Stand vom Rettungsdienst betreut werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Die Hagener Straße ist aktuell um 18:45 Uhr noch voll gesperrt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkameraden wurde das Einsatzstichwort von „Feuer 4“ auf „MANV1“ erhöht, was einen Massenanfall an Verletzten bedeutet.

Infos folgen

Update: Gegen 19:40 Uhr konnte die Hagener Straße von der Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wurden bei dem Einsatz insgesamt 8 Personen vom Rettungsdienst aufgrund von Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinisch betreut, darunter auch Kinder. Vor Ort waren mehrere Notärzte vom DRK sowie der Feuerwehrarzt. Mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehreinheiten Kreuztal, Eichen und Fellinghausen waren im Einsatz. Die betroffene Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar, ein Zimmer brannte fast völlig aus.

