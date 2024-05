Bad Laaspher Rennenten ziehen ins Wabach-Bad um

(wS/bl) Bad Laasphe 08.05.2024 | Das erste von der TKS Bad Laasphe organisierte Entenrennen ist geschafft. Alle 500 Entchen haben ihren Weg ins Ziel gefunden oder wurden von den vielen freiwilligen Helfern der DLRG Ortsgruppe Bad Laasphe aus der Lahn gerettet.

Nach dem Rennen am Bad Laaspher Schaufenster konnten die Enten von ihren Besitzern wieder abgeholt werden. Einige sind dennoch übriggeblieben und sind jetzt auf der Suche nach einem neuen zu Hause.

Im Sinne der Entchen und der Nachhaltigkeit möchte die TKS diese nicht einfach entsorgen, sondern einen neuen Wirkungskreis suchen.

In diesem Zuge sind heute bereits 66 kleine gelbe Gummienten in das Baby-Planschbecken des Wabach-Bads in Bad Laasphe umgezogen und warten dort auf viele kleine Badegäste, die während des Freibad Besuchs mit ihnen spielen, sie aber gerne anschließend mit nach Hause nehmen können.

Für die Enten startet die Freibadsaison schon heute, für alle anderen ist es auch bald soweit. Das Wabach-Bad öffnet am Pfingstsamstag, 18. Mai 2024 seine Türen.



Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH