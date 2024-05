Erfolgreiches erstes Jahr: „STONIS FASHION PLACE“ in Geisweid feiert Jubiläum

(wS/red) Siegen – Geisweid 10.05.2024 | Ein Jahr ist es her, seit Stephanie Dreisbach und ihre Tochter Antonia Röcher die Türen von „STONIS FASHION PLACE“ in Geisweid öffneten. Am kommenden Samstag, dem 11. Mai 2024, feiert das Team dieses Modegeschäfts sein einjähriges Bestehen. Zur Feier des Tages lädt das Duo Kunden und Interessierte herzlich ein, von 10:30 bis 15:30 Uhr in der Koomansstraße 26 vorbeizuschauen.

„STONIS FASHION PLACE“ hat sich in diesem Jahr als Anlaufstelle für italienische Damenmode, Accessoires und Schuhe etabliert. Doch das Geschäft ist mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. Stephanie Dreisbach betont: „Uns ist ganz wichtig, ein nettes Verhältnis zu unseren Kundinnen zu haben und in der letzten Zeit sind schon viele neue Freundschaften entstanden.“ Kundenzufriedenheit und persönliche Beratung stehen im Mittelpunkt, was durch die Möglichkeit, Kleidungsstücke vor Ort anzuprobieren und ein kühles Getränk oder sogar ein Gläschen Sekt zu genießen, unterstrichen wird.

Zum Jubiläum präsentieren sich auch drei lokale Künstlerinnen: Annika präsentiert ihre neue Schmuckkollektion „Viktoria“, Claudia stellt ihre selbst hergestellte Dekoration von claudart vor und Claudia Giordano bietet exklusive Parfüms an.

Anlässlich des Jubiläums bietet „STONIS FASHION PLACE“ am 11. Mai 2024 tolle Rabatte an: 15% auf das gesamte Sortiment und 20% auf Schuhe und Handtaschen. Eine perfekte Gelegenheit, sich selbst oder seinen Liebsten eine Freude zu machen.

„STONIS FASHION PLACE“ freut sich darauf, viele Menschen an diesem besonderen Tag begrüßen zu dürfen. Die Öffnungszeiten des Geschäfts sind jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, sowie jeden ersten Samstag im Monat von 10:30 Uhr bis 14 Uhr, und nach persönlicher Vereinbarung.

STONIS FASHION PLACE

Koomansstraße 26

57078 Siegen-Geisweid

Für weitere Informationen und persönliche Beratung stehen Stephanie Dreisbach unter 0176 – 610 91 585 und Antonia Röcher unter 0176 – 320 456 95 telefonisch zur Verfügung.

„STONIS FASHION PLACE“ lädt Sie ein, gemeinsam ihr erstes erfolgreiches Jahr zu feiern und freut sich auf viele weitere Jahre voller Mode, Stil und Freundschaften in Geisweid.