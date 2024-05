Fahrradunfall in Weidenau: Radfahrer stürzt und erleidet schwere Verletzungen

(wS/red) Siegen 22.05.2024 | Am heutigen Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und Notarzt zur Straße Am Eichenhang in Siegen-Weidenau alarmiert. Ein 71-jähriger Fahrradfahrer war talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve kurz vor dem Bahnübergang die Kontrolle über sein E-Bike verlor und auf den Gehweg stürzte.

Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Dank seines vorbildlich getragenen Fahrradhelms konnten noch schlimmere Folgen vermieden werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

