Familienfreundliche Unternehmen: Netzwerk lebt und soll wachsen

(wS/si) Siegen 07.05.2024 | Beruf und Familie vereinbaren zu können, ist vielen Menschen bei der Wahl des Arbeitgebers wichtig. Die Regionalagentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe unterstützt Unternehmen dabei, sich familienfreundlich weiterzuentwickeln und dies nach außen zu kommunizieren. Dazu gründete sich bereits vor Jahren das „Netzwerk familienfreundliche Unternehmen“, dem inzwischen rund 50 Unternehmen angehören.

Das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ der Regionalagentur zeichnet heimische Betriebe aus, die sich in diesem Bereich besonders engagieren. Zusätzlich organisiert die Regionalagentur regelmäßige Netzwerktreffen, um den Ideenaustausch zwischen den Mitgliedern zu fördern und neue Impulse zu setzen.

Dazu trafen sich auch kürzlich wieder 25 Unternehmen im modernem Seminarcenter Viega World in Attendorn. „Gesund Führen, gesunde Mitarbeiter:innen“ – dazu gab Katrin Arens, Soulworkerin aus Attendorn, wertvolle Impulse. Die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im Unternehmen zeigte Stefan Tofote, Vice President HR der Viega GmbH & Co. KG, in seiner Begrüßung auf.

Marc Langel, Gesundheitsmanager bei Viega und Karina Reimann vom Caritasverband des Kreises Olpe lieferten im Folgenden anschauliche Beispiele aus der Praxis eines modernen Gesundheitsmanagements. Die Pausen wurden von den Teilnehmenden zum regen Ideenaustausch genutzt. „Es ist großartig, dass Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen über ihr Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ hinaus von unseren Veranstaltungen profitieren und sich weiterentwickeln möchten!“, freut sich Dorothea Kuhl von der Regionalagentur.

Eine neue Zertifizierungsrunde für familienfreundliche Unternehmen hat gerade begonnen. Interessierte Unternehmen jeder Größe und Branche, die sich für das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ anmelden möchten, können sich auf www.regional-agentur.de/vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/ informieren oder gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch verabreden: Dorothea Kuhl (für Unternehmen aus dem Kreis Olpe), Tel.: 02761-81 396, Melanie Schreier (für Unternehmen aus Siegen-Wittgenstein), Tel.: 0271-333 1191.

(v.l.): Referentin Katrin Arens, Dorothea Kuhl von der Regionalagentur, Carina Reimann vom Caritasverband Olpe, Marc Langel von der Viega GmbH & Co. KG.