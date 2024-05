Ferndorfer Fans feiern: Klarer 32:23-Sieg und Heimspielatmosphäre in Homburg

(wS/Red) Homburg/Ferndorf 26.05.2024 | Klatt’s Taktik zahlt sich aus: Ferndorf triumphiert in Homburg



– Ceven Klatt vor dem Showdown: „Wir wollen den letzten Sieg!

– Letzter Akt in Homburg: Ferndorf will ungeschlagene Serie fortsetzen

– Topscorer Kunkel vs. Meisterschaftsaspirant Ferndorf: Wer triumphiert?

Man hätte vor dem Spiel vieles schreiben können, aber egal, wie man es nennen würde, unter dem Strich hätte immer TUS FERNDORF als Sieger gestanden. Dieses Spiel war zum Saisonkehraus noch einmal eine DEMONSTRATION DER MACHT.

Denn Ferndorf zeigte noch einmal eindrucksvoll allen, warum sie die Nummer 1 in der Staffel Süd-West sind. Und nicht nur das, sie sind auch in der gesamten 3. Liga mit 64 Teams die absolut beste Mannschaft. Was Ceven Klatt da im letzten Jahr gesät hat, konnte erfolgreich geerntet werden. Er hatte schon vor Saisonbeginn gesagt, was er von sich und dem Team erwartet, und er hat bisher alles richtig gemacht. Klar gab es mal kleine Ausrutscher innerhalb eines Spiels, aber wenn man eine Bilanz oder ein Fazit der Saison ziehen wollte, sollte man sie unerwähnt lassen, denn sie passten nicht zum Gesamtbild. Das gestrige Spiel war ein absolut gelungener Saisonabschluss, in dem die Ferndorfer noch einmal ihre ganze Klasse präsentierten. Wir begannen zwar mit einem Fehlwurf, deswegen stand es auch schnell 2:0, aber das war kein Grund zur Beunruhigung, denn der TuS antwortete umgehend durch Marvin Mundus, Mattis Michel und Gabriel da Rocha Viana und stellte direkt die Weichen zu einem hochverdienten Sieg, denn das 2:0 war die letzte Führung der Gastgeber, denn nun stand es 2:3. Bevor wir es vergessen, die erste „Amtshandlung“ der Homburger bestand darin, dem TuS Ferndorf für diese tolle Saison und den Gewinn der Meisterschaft zu gratulieren und ihnen alles Gute für die Play-offs zu wünschen. Nach Spielende gab es noch mehr Lobeshymnen, und die bezogen sich auf den Support der Ferndorfer Fans, die eine fantastische Stimmung in die Robert-Bosch-Halle zauberten. Sportdeutschland war von den Ferndorfer Füchsen derart begeistert, dass man das, was sie darboten, gar mit einer Sinfonie verglich. Es war eigentlich ein Spiel, worüber es nicht so viel zu berichten gibt; der TuS-Express rollte gut geölt wie immer durch des Gegners Halle.

Nur 259 Zuschauer fanden den Weg in die Halle; bei Saarlouis und Krefeld waren es noch 600. Aber was wollten sie sich auch anschauen, mit einem Sieg ihrer Mannschaft hatte niemand gerechnet und die Ferndorfer ließen sich auch nicht von ihnen „ärgern“, zu dominant traten Ceven Klatts Jungs auf. Ihr bester Torschütze Yves Kunkel erzielte zwar 7/1 Tore, musste sich aber auch bei zwei Siebenmetern gegen Lucas Puhl und Jonas Wilde geschlagen geben, die heute beide einen guten Tag hatten. Lucas Puhl stand in der ersten Halbzeit im Kasten und hatte acht Paraden, und Jonas Wilde, der in der zweiten Halbzeit das Tor hütete, kam auf von uns gezählte neun Paraden. Ferndorf lieferte etliche Dreier- und Viererpacks, und an der TuS-Abwehr biss sich der Gastgeber oft die Zähne aus, aber das ist an und für sich nichts Neues. Der Moderator von Sportdeutschland schmiss nur so mit Lobeshymnen für Ferndorf um sich. Er war es auch, der die Homburger Chancen auf einen Sieg vor Spielbeginn auf 1 % bezifferte. Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung, und der Denker und Lenker im Team, nämlich Janko Kevic, glänzte durch tolle Spielzüge und auch durch Tore; heute standen von ihm sieben Treffer auf dem Spielbericht.

Ante Simic und Fabian Hecker kamen nicht zum Einsatz, Ceven Klatt sagt uns in seinem Statement warum. (s.u.)

Zur Halbzeit trennte man sich 9:16 und schon zu diesem frühen Zeitpunkt war das Spiel eigentlich schon entschieden. Die zweite Halbzeit begann wie die 1. HZ, denn Marvin Mundus erzielte wieder den ersten Treffer. Ferndorf dominierte auch diese 2. HZ und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Man fuhr jetzt auch nicht mehr im höchsten Gang, steuerte das Spiel aber nach belieben und hatte alles jederzeit im Griff. So verwundert es auch nicht, dass Mitte der 2. HZ eine paar leichte Tore der Homburger hinzukamen, das tat der guten Ferndorfer Leistung aber keinen Abbruch.

Die liebevoll genannten „Honigdachse“ aus Homburg erzielten 5 Tore mehr als in der 1. HZ, aber das Wichtigste war der Sieg und noch wichtiger war, dass sich im Hinblick auf die Play-offs niemand verletzte. In der 2. HZ waren sogar 10 Schützen am Ferndorfer Sieg beteiligt, Ceven Klatt wechselte fleißig durch, denn es sollte ja auch eine Art Generalprobe für die kommenden Aufgaben sein.

Nachdem nun die Würzburger Wölfe in Oppenweiler verloren haben, steht mit Oppenweiler unser erster Gegner in den Aufstiegsspielen fest. Der TuS reist also an Fronleichnam, am 30.05., nach Oppenweiler, um dort in der Gemeindehalle das Hinspiel zu absolvieren. Anwurf in dieser bedeutenden Begegnung ist um 17:00 Uhr, das Rückspiel findet am darauffolgenden Sonntag, dem 02.06., in der Stählerwiese statt; dort wird dann um 16:30 angepfiffen.

Der gastgebende Verein bedankte sich nach Spielende noch einmal für die hervorragende Stimmung, die die Ferndorfer Fans hier verbreitet haben; es war wieder mal eine Art Heimspielatmosphäre.

Statistik:

Tor: 1. HZ Lucas Puhl 8 Paraden, darunter 1 gehaltener Siebenmeter. 2. HZ Jonas Wilde mit 9 Paraden, darunter auch 1 gehaltener Siebenmeter

Torschützen:

Janko Kevic 7

Gabriel da Rocha Viana 6

Marvin Mundus 5

Julius Fanger 4

Josip Eres 3

Paul Schikora und Mattis Michel je 2

Arvid Pötz, Daniel Hideg und Konstantin Kasch je 1

CEVEN KLATT: