Fiberteam Tiefbau GmbH & Co. KG: Dieses Unternehmen errichtet Ihren Breitband-Anschluss in Bad Berleburg

(wS/gf) Bad Berleburg 30.05.2024 | Jetzt nimmt der Glasfaser-Ausbau in Bad Berleburg so richtig an Fahrt auf: Nach umfangreichen Planungen errichtet das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER in der ehemaligen Kreisstadt des Wittgensteiner Landes ein Breitband-Netz.

Für den Ausbau förderfähiger Adressen (Downloadgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s) stehen Mittel des Bundes und des Landes NRW zur Verfügung, den eigenwirtschaftlichen Ausbau verantwortet die BLB-Netz GmbH. Um die Qualität beim Tiefbau sicherzustellen hat GREENFIBER seine eigens gegründete Fiberteam Tiefbau GmbH & Co. KG mit diesem Projekt beauftragt.

Arbeit mit modernster Verlegtechnik

Denn um die Glasfaserkabel sicher und effizient zu verlegen, erfordert es spezielle Ausrüstung und Fachkenntnisse sowie hochwertige Maschinen und geschultes Fachpersonal – all das bietet der GREENFIBER-Partner. Die Mannschaft der Fiberteam Tiefbau GmbH & Co. KG arbeitet nicht nur mit modernsten Verlegetechniken, sondern legt ebenfalls großen Wert auf die fachgerechte Oberflächenwiederherstellung, um sicherzustellen, dass das Gelände wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird.

„Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein stehen bei uns ganz oben“, betont Geschäftsführer Enrico Fischer. „Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser kostbarstes Gut.“

Geförderter und eigenwirtschaftlicher Ausbau läuft

In Bad Berleburg hat der Glasfaser-Ausbau längst begonnen. Etwa 50 Kilometer Trasse sind bereits tiefbaulich errichtet worden – der Großteil davon allerdings im Außenbereich. Aktuell laufen die Arbeiten im geförderten Bereich in Beddelhausen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau ist unterdessen in Bad Berleburg West gestartet und setzt sich nun Richtung Innenstadt fort.

Weiter geht der Ausbau im dritten Quartal 2024 in Bad Berleburg Ost sowie in Schwarzenau. Anschließend sind Weidenhausen, Arfeld und Girkhausen an der Reihe, ehe Wunderthausen, Berghausen und Wingshausen angeschlossen werden. Bis Ende 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

„Danke für das entgegengebrachte Vertrauen“

Insgesamt werden in Bad Berleburg mehr als 3500 Hausanschlüsse gelegt – weitere können und werden aller Voraussicht nach in den kommenden eineinhalb Jahren dazukommen.

Dafür benötigt es eine Trassenlänge von rund 130 Kilometern. „Wir freuen uns auf den Ausbau in den kommenden Monaten in Bad Berleburg und danken schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen der Bürger“, sagt GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe. „Allerdings haben sich noch viele Anwohner förderfähiger Adressen nicht für einen Glasfaser-Anschluss entschieden. Denen können wir nur sagen: Nutzen Sie Ihre Chance.

Ein späterer Anschluss ist mit erheblichen Kosten verbunden.“

Aktuell werden Glasfaser-Hausanschlüsse in Bad Berleburg sowohl in geförderten als auch in eigenwirtschaftlich erschlossenen Bereichen kostenfrei errichtet. Für Fragen und weitere Informationen stehen den Kunden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro in der Poststraße 15 in Bad Berleburg oder telefonisch unter 02751/82 99 630 zur Verfügung.

Fotos: Greenfiber

.



Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!