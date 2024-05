Ganoven aus Kreuztal haben nur kurzen Spass an ihrer Beute – Polizei schnappt zu

(wS/ots) Siegen 24.05.2024 | Am gestrigen Donnerstag (23. Mai) ist es zu zwei eher untypisch Ladendiebstählen gekommen. In einem Buschhüttener Discounter in der Alten Schulstraße trieb nachmittags eine Diebesbande ihr Unwesen. Zwei Frauen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren sowie ein 31-jähriger Mann packten zunächst drei Einkaufswagen voll. Dann gelang es den Ganoven durch einen nicht geöffneten Kassenbereich zur Eingangstür zu gelangen. Von dort flüchtete man zu einem geparkten Fahrzeug, verstaute die Taschen im Kofferraum und flüchtete vom Gelände des Einkaufmarktes. Der alarmierten Polizei gelang es, im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug und die Personen aufzufinden. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Tat eingeräumt. Die entwendete Ware brachte die Polizei zurück zum Discounter. Nach Sichtung war klar, dass die drei Tatverdächtigen Ware im Wert von 400 Euro gestohlen haben.

Nun ermittelt die Polizei gegen die in Kreuztal wohnhaften Personen wegen Bandendiebstahls.

Symbolbild