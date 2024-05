Gernsdorfer Judokas im Trainingslager

(wS/gj) Wilnsdorf 01.05.2024 | Seit den 90 er Jahren besucht der Judo Club Gernsdorf immer wieder das beschliche Örtchen Siegbach-Oberndorf in Hessen. Dort findet der Verein optimale Voraussetzung für ein Trainingslager. Auf dem großzügig angelegten Areal befinden sich einige Hütten und ein Langhaus mit genügend Schlafplätzen. Neben Küche/ Speisesaal steht auch eine Sporthalle zur Verfügung, in der die Matten aufgebaut werden können.

Der Tross des JC Gernsdorf umfasste in diesem Jahre rund 50 Teilnehmer, bestehend aus Aktiven, Trainern und Betreuern sowie dem Küchenteam. In drei Gruppen, unterteilt nach Jahrgängen wurde vom Freitag bis Sonntag eifrig in Sachen Kraft/ Kondition und Technik trainiert.

Startschuss war jeweils um 7.30 Uhr mit einer zünftigen Jogging Runde in die umliegenden Wälder. Am Sonntagmittag wurden dann die zumeist jugendlichen Teilnehmer zufrieden und erschöpft von ihren Eltern abgeholt. Gut vorbereitet gehen die älteren JCG´ler nun in die Liga Saison bzw. die U13 startet in Kürze bei den Südwestfalenmeisterschaften und kämpft um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften.

Die Planungen für das Trainingslager 2025 haben übrigens bereits begonnen.

Foto: JC Gernsdorf