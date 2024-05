Bürgermeisterin besucht die cartrans gmbh im Jubiläumsjahr

(wS/fr) Freudenberg 15.05.2024 | Zum 40-jährigen Firmenjubiläum blickt das Unternehmen cartrans gmbh in den Rückspiegel und nimmt gleichzeitig volle Fahrt in die Zukunft auf. Gegründet wurde die cartrans gmbh im Jahr 1984 von den Geschäftsführern Hermann Brück und Heinrich Hirth. Seit 2003 ist Oliver Hirth, Sohn von Heinrich Hirth, als Geschäftsführer im Unternehmen tätig.

Die cartrans gmbh ist im Bereich „Autotransport“ aktiv und bietet neben täglichen innerdeutschen Transportrouten, Über- und Rückführungen ins europäische Ausland an.

Neben der Auslieferung von Neuwagen, gehören Sondertransporte von Prototypen der Automobilindustrie und die Rückholung für den Vertragspartner ADAC zum täglichen Geschäft.

Das Unternehmen ist strategisch ausgerichtet unter anderem mit dem Ziel eines attraktiven Arbeitgebers. So liegt ein großer Fokus darauf, den Arbeitsplatz so ansprechend wie möglich zu gestalten und den Standort sukzessive weiterzuentwickeln. Dabei kommt eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten aus der Belegschaft, die aktiv über ein gelebtes Ideenmanagement miteinbezogen wird. Zuletzt wurde ein neues Sozialgebäude für die 40 Fahrer errichtet. Davor wurde eine Halle für eine witterungsunabhängige Verladung für die Lkw-Flotte erbaut. Als nächstes steht die Modernisierung des Bürogebäudes an.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der erfolgreiche Generationenwechsel, also die Mitarbeitergewinnung und die Wiederbesetzung von Stellen von Mitarbeitenden, die das Unternehmen in den nächsten Jahren altersbedingt verlassen werden. „Wir sind dankbar über unser starkes Team. Langfristige Mitarbeiterbindungen sind ein positives Zeichen, trotz starker Mitkonkurrenten im Güterverkehr. Zudem hoffe ich, dass der Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer/in endlich die Wertschätzung in der Gesellschaft erhält, die ihm gebührt.

Die Gesellschaft denkt häufig nur an die schwarzen Schafe in der Branche und hat manchmal eine verzerrte Vorstellung vom Arbeitsumfeld“, bedauert Ausbilder und Fuhrparkleiter Udo Reinhardt.

Neben den alltäglichen Aufgaben engagiert sich das Unternehmen mit verschiedenen Maßnahmen und Projekten für Nachhaltigkeit. Hier widmet sich die cartrans gmbh unter anderem einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Technischen Hochschule Köln.

Inhaltlich geht es um die zu entwickelnde Modulbereitstellung für eine CO2-Bilanzierung je Auftrag. Hiervon können viele Unternehmen im Güterverkehr zukünftig profitieren.

„Ich freue mich, Ihr gesamtes Team am Tag der offenen Tür am 31. August 2024 anlässlich des Firmenjubiläums kennenzulernen. Die Entwicklung, die die cartrans gmbh am Standort genommen hat und die Wertschätzung, die Sie Ihren Mitarbeitenden entgegenbringen, ist beispielgebend“, lobte Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Fotos: Christian Cramer

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!